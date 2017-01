Optimale forhold i Steilia

I dagene rundt julaften kom det 15–20 cm med nysnø i bakken, og det gjorde at hele den 1250 meter lange bakken i Steilia har hatt optimale forhold. Alpinklubben har sørget for nypreparert bakke, og med «puddersnø» i skogen har også frikjørerne fått kjøre under forhold som de trives best i. Mange har benyttet seg av bakken, og den nyåpnede Bamsebakken har gjort at også mange unge har kunnet kjøre og oppleve skiglede i bakken.

I romjula kjørte alpinklubben og Troms skikrets treningssamling i bakken. 18 alpinister fra Bardu alpinklubb, Tromsø slalåmklubb, Harstad alpinklubb og Svolvær skiklubb har trent slalåm og storslalåm sammen. I tillegg har de trent innendørs, heter det i ei pressemelding fra Bardu alpinklubb.

De overtok i høst drifta av bakken etter år med kommunal drift. I høst sørget klubbens frivillige for at det ble produsert snø i 13 døgn, tilsvarende 3500 lastebillass med snø. Den første delen av bakken åpnet de tidlig i november.