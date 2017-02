Beste juniorjente på sin distanse

– Åhhh, det er bare deilig å endelig gå et bra skirenn igjen, sier Amalie Storaa Jensen.



Torsdag fylte hun 18, og hun brukte myndighetsdagen til også å skaffe seg et rykende ferskt førerkort. Dermed var en del av nervene lagt igjen hjemme da hun lørdag stilte til start på duathon-distansen over to ganger 3 km på Bardufoss skisenter.



– Ja, det var greit å kunne slippe å tenke på det underveis, ler Bardu-jenta.



Dermed kunne hun konsentrere seg for fullt om å fosse fra konkurrentene i klassen på den klassiske delen av konkurransen og sørge for at fristilsdelen ble så bra at det ikke var noen fare bakover.

Holdt unna

Konkurransen fra 18-åringene ble ikke så hard. Men flere av 17-åringene som startet samtidig, viste godt med tenner like bak henne i sporet.



Over målstreken skilte det bare sju sekunder ned til Pioners Adelie Hoel, som var best i årsklassen under.



– Jeg var litt redd hun skulle ta meg igjen, men det gikk heldigvis bra. Det hadde dempet KM-gleden litt om hun hadde klart å gå raskere, smiler Amalie.

Se bildet større BESTE JENTE: Amalie Storaa Jensen fra Bardu IL fosser inn til seier i 18-årsklassen, med 17-årsvinner Adelie Hole fra Pioner noen sekunder bak som vinner av 17-årsklassen.

Mye sykdom

Hun åpnet sesongen bra, men sykdom har ødelagt mye de senere ukene. Det var først bare i dagene før KM på Bardufoss at hun følte seg helt frisk igjen etter forkjølelsestrøbbel og tilbakefall. Derfor var det helt greit for henne at hun ikke ble tatt ut av kretsen til å gå norgescup på Voss denne KM-helga.



– Nei det var bare helt greit. Her er konkurransen god nok, og den lange reisa var ikke noe jeg var særlig lysten på, sier Amalie.



I stedet gikk hun det remmer og tøy tålte på den klassiske treeren og fikk gode svar om at formen endelig begynner å sitte som den skal.



– Jeg er godt fornøyd. Dette var egentlig mye bra, sier Amalie.

NM-mål

Hun har junior-NM i Harstad i neste måned som sesongens største mål. Plasseringer blant de 30 beste er det hun drømmer om på den klassiske distansen over 5 km. For klassisk er og blir favoritten, selv om hun stadig tar steg i skøyting. I NM er fristilsdistansen over 10 km.



– Det er i klassisk jeg gjør det best, og det er der jeg trives best, men det begynner å gå bedre også i skøytinga nå, sier Amalie.



For at Troms-løperne virkelig skal vise seg fram på hjemmebane, har kretsen gått til anskaffelse av nye skidresser til kretsens løpere. Tidligere var det den gule lua som var kjennetegnet til kretsen. Nå er det nye skidresser i svart, hvitt og gult som skal sørge for at løperen er ekstra lett gjenkjennelige.

Fikk godfølelsen

Amalie debuterte i sin nye konkurransedress søndag, og med seier på første forsøk, vet hun hva som bringer lykke.



– Jeg måtte jo teste den og få godfølelsen i den, og det fikk jeg. Kanskje den bringer lykke?



Glad for at hun holdt 17-åringene og de andre i egen klasse godt unna livet.



– Det er så mange gode, så det er godt å vinne her, smiler Amalie Storaa Jensen fornøyd.