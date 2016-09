Fotball kan være et merkelig spill. Det fikk vi et nytt bevis for da et særs poengnødent BOIF tok i mot formlaget NIL. For der hjemmelaget produserte sjanse etter sjanse som de sløste bort den første halvtimen, skåret balsfjordingene på alt de hadde av muligheter.

Etter 35 minutter sto det 0-4. Da hadde NIL hatt fire målsjanser, mens BOIF hadde misbrukt minst like mange svært store muligheter. I tillegg ble vertene redusert til ti mann da Helge Olav Bergstøl ble utvist og gjestene fikk straffe som ga gjestene 0-3. Bildene våre viser at fellinga skjedde halvmeteren utenfor sekstenmeterstreken, og at straffen dermed var feil.

Resten av kampen ble mer som et pliktløp for NIL, som til slutt vant hele 6-1. NILs mål ble skåret av Frank Einar Solberg (2), Jørn Erik Aasland (2), Simon Øverås og Daniel Fossan. BOIFs trøstemål skåret unggutten Hamidou Camara på sitt første spark på ballen da han kom inn kvarteret før slutt.

NIL nærmer seg trygg plass med sine 25 poeng, og de er nå på 6. plass. For BOIF ser det langt verre ut. Laget har fattige 8 poeng nederst på tabellen når seks serierunder gjenstår. Nesten alt håp synes nå ute for deres del i 4. divisjon.