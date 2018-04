Marit Bjørgen legger opp

SLUTT: Tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen, har bestemt seg for å legge opp. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Marit Bjørgen har bestemt seg for å legge opp. Hun bekrefter overfor NRK at det er over.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.