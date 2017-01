Lovise VM-klar

MÅLSELV: Arctic Race-general Knut-Eirik Dybdal ser fram til et nytt Målselv-besøk for etapperittet Arctic Race of Norway.

MÅLSELV: I dag ble sommerens trase for etapperittet Arctic Race of Norway presentert i Oslo. Det kommer til å bli sykkelfest både i Målselv og i Balsfjord.

Sport





Et nytt sportsår er over, og igjen var det et år preget av mange sterke prestasjoner av utøvere fra våre tre dekningskommuner, og mange store arrangement her.