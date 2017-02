Lovise vant VM-bronse

Jenta fra Setermoen avgjorde en durabelig tett kamp med sin norske lagvenninna Lotta Udnes Weng om det siste plassen på seierspallen. Den tvekampen avgjorde Lovise til sin fordel med minst mulig margin. Ett fattig tidels sekund på den 10 km lange fristil-distansen. Jenta fra Setermoen gikk det ene tidelet raskere enn Lotta Udnes Weng på den første av de to rundene. På den andre runden gikk de to norske nøyaktig like fort i den nesten historisk jevne medaljekampen de to norske jentene hadde seg imellom.



- Jeg var ikke klar over at det var så jevnt mellom oss, men det er deilig å ha marginene på min side. Å vinne medalje i VM er stort, sier Lovise Heimdal.



Bronsen er Lovise sin første i et internasjonalt seniormesterskap. Hun vant samme valør for tre år siden da hun gikk på det norske stafettlaget under junior-VM som da gikk i Italia.

Se bildet større BRONSEJENTE: Lovise Heimdal vant i kveld bronse under U23-VM i langrenn i USA.



Tiril Udnes Weng vant sølv torsdag. Hun var 16,8 sekunder bak den svenske vinneren Anna Dyvik. Den svenske jenta vant også sprinten tirsdag, der Lovise endte på 4. plass. Lovise var 23 sekunder bak verdensmesteren i mål. Lotta Udnes Weng kom inn 23,1 sekund bak vinneren. Ned til femteplass skilte det 10 sekunder for Lovise Heimdal.



Silje Theodorsen fra Kvaløysletta skilag endte på en 19. plass, halvannet minutt bak den svenske gulljenta.



U23-VM går i Salt Lake City i USA. Mesterskapet fortsetter med 15 km duathlon lørdag for Lovise og resten av det norske kvinnelaget.



- Jeg har veldig lyst å gå fort også på den distansen, sier Lovise Heimdal til Nye Troms.