Klare for U23-VM i USA

– Om jeg kan gi et råd til Lovise? Nei, du. Det er jeg som må få råd, smiler Silje Theodorsen.



Kvaløyværingen er med på sitt tredje verdensmesterskap for unge seniorer og har mange store prestasjoner som gull fra ungdoms-OL på merittlista. Lovise kan for sin del vise til blant annet bronse fra stafetten under junior-VM for tre år siden.



– I vinter har Lovise vært mye bedre enn meg. Derfor må hun gi meg råd framfor at jeg skal gi henne råd, smiler Silje, som ennå ikke har fått vist hva treningsgrunnlaget skulle tilsi denne vinteren.



– Jeg kom nok med som den siste av de fem jentene i laget, sier Silje.



– Råd til Silje? Nei, det har jeg ikke, ler Lovise, vel vitende om at Silje Theodorsen tross alt har både mer å vise til og har vært med på mer.

Godt kjente

Lovise Heimdal er gradvis blitt bedre og bedre og har hatt en riktig bra vinter med mange sterke prestasjoner. Så mens Silje Theodorsen som følge av vinterens resultater blir i heiagjengen under sprinten tirsdag, er Lovise klar for alle de tre konkurransene under U23-VM i USA. Sprint tirsdag, 10 kilometer fri torsdag og 15 kilometer fellesstart med halvparten i hver stilart lørdag.



– Jeg prioriterer distansene likt og har som mål å prestere bra, sier 21-åringen fra Setermoen.



Ett år skiller mellom de to utøverne fra Troms. Den eldste av dem bor fortsatt hjemme på Kvaløya. Lovise satser fra Lillehammer.



– Så vi trener ikke ofte sammen mer, men vi er godt kjente fra konkurranser gjennom mange år og har vunnet kretslags-stafetten på junior-NM sammen. Det er hyggelig og imponerende med de gode resultatene til Lovise denne vinteren, sier Silje.

Høyt oppe

U23-VM avgjøres i Soldier Hollow hvor langrenn ble arrangert under OL for 15 år siden. Det konkurreres opptil 1800 meter over havet. Det norske bostedet ligger 1750 meter over havoverflaten.



– Jeg må ta det litt rolig fra start og unngå at jeg går meg stiv tidlig i konkurransene, sier Lovise.



Kommer stivheten, er det vanskelig å kvitte seg med den i høyden.



– Jeg merker at det er tyngre enn i lavlandet, og jeg er spent på hvordan det vil bli, sier jenta fra Bardu IL.



De norske kom til Salt Lake City, som er times kjøretur fra Soldier Hollow, lørdag for vel ei uke siden for å venne kroppen til høyden og tidsforskjellen og kunne vise seg som aller best når det virkelig gjelder.



Konkurranse-start er først i 18-tiden norsk tid. Det er åtte timer tidsforskjell.



– Jeg sover til sju om morgenen lokal tid. Så har jeg stort sett trent to økter daglig i den drøye uka som jeg har vært her. Den ene er på ski. Den andre er gjerne løping eller styrketrening, sier Lovise Heimdal.



Lovise Heimdal starter sitt VM med prolog på sprinten i kveld norsk tid.