Har skaffet skytesporten et oppsving

- Prøv å holde jevnt trykk mot avtrekkeren. Ikke «napp» skuddet av, sier instruktøren på standplass.



Det er tirsdag kveld, og det er tid for skytetrening for de ferskeste av de ferske skytterne i Målselv skytterlag. På standplass ligger seks unge skytespirer og prøver sette sine 25 skudd mest mulig midt i 10-eren på blinken, 15 meter unna. Instruktørene er både erfarne karer med mange år bak seg i DFS-skyting og yngre utøvere som bare har drevet med sporten noen få år. Men det er kanskje de yngste instruktørene som er de aller viktigste.



– Vi har laget ei fadderordning som er slik at hver av de nye unge skytterne har en eldre ungdom som sin egen instruktør og hjelper. Det er ei topp ordning for både de helt nye og dem som er faddere, sier Lars Tore Hanssen i ungdomsutvalget til Målselv skytterlag.



Sist høst startet skytterlaget opp med sin årvisse skyteskole for ferske, nye skyttere som vil prøve seg i sporten. De tolv som deltok, fullførte skolen før jul, og nå er samtlige tolv fortsatt med på de ordinære ungdomstreningene hver eneste tirsdag. Hver og en av dem har sin egen fadder, i tillegg til de voksne på standplass.



– Jeg tror det er ei ordning som fungerer veldig bra. De eldre er alle habile skyttere som nå får bidra med sin kunnskap til de yngre, nye skytterne. Det gjør kanskje også de eldre mer bevisst på hva de lærer fra seg og hvorfor. Kanskje gjør det de eldre enda bedre som skyttere når de må tenke mer gjennom hva de vil lære til de nye skytterne, sier Hanssen.

Første stevne hjemme

Totalt har skytterlaget fem-seks eldre skyttere som fungerer som faddere. Det betyr at de har et par utøvere under sine «vinger». Eller mer bestemt en skytter i hvert lag på standplass som de følger nøye med på og gir sine råd til.



Målselv skytterlag håper at skyteskolen som de tolv gjennomførte, skal gi skytterlaget nye konkurranseskyttere på sikt. For så vidt har de allerede vært gjennom sine første konkurranser alle sammen. For Romjulstreffen på hjemmebane er årvisst et høvelig stevne å starte sin konkurransekarriere i. Under kjente omgivelser og med mange gode hjelpere tilgjengelig.



– Vi prøver å gi de nye skytterne gode opplevelser når de skal være med på sine første stevner, og da er stevner på hjemmebane det aller beste. Både under miniatyr-, felt- og baneskyting, sier Hanssen.

Noe de trives med

Største utfordringa for skytterlag overalt er å beholde de nye skytterne når innesesongen med miniatyrskyting under varme og trygge forhold er over. Ute er feltskyting langt mer utfordrende på alle vis, og da forsvinner mange av dem som gjennom høsten og vinteren har fått sine første erfaringer med sporten.



– Men det aller viktigste for oss er ikke at de begynner permanent med skyting, men at ungdommene kan holde på med noe som de finner glede i og kan gjøre i lag med andre. Noe de kan kose seg med. Skulle en eller to fortsette i mange år, vil det være helt fantastisk, sier Lars Tore Hanssen.

Følger med

På treningene er det lagt opp med livevisning fra standplass og ut til oppholdsrommet, der mange foreldre og foresatte gjerne oppholder seg mens de unge er opptatt med selve skytinga.



– Det er ikke alle foresatte som blir her under treninga, men det er hyggelig at noen blir her og følger med på det som skjer. Det å kunne ta en prat i lag eller være på standplass når de unge skyter er hyggelig, sier Hanssen.



Han mener skyting er en sport som passer mange, og at det ikke er snakk om å «ødelegge» for andre om resultatene ikke helt blir som forventet.



– I skyting ser vi at jevn trening over tid gir resultater, men du konkurrerer bare mot deg selv. Det konseptet er litt artig, og går det dårlig, er det bare deg selv det går ut over. Samtidig er gutter og jenter i lag på samme vilkår. Det gjør skyting litt unikt, sier Lars Tore Hanssen i ungdomsutvalget til Målselv skytterlag.

Startet i høst

13 år gamle Rebecca Horn Scarlett og året yngre Alexander Hakvåg startet begge sin skytterkarriere i høst da skyteskolen startet opp. De har allerede debutert med å være med på Romjulstreffen og Frostrøyken. De ser begge for seg å drive med sporten noen år, og ikke bare mens det nå er sesong for skyting innendørs.

NYE SKYTTERE: Alexander Hakvåg og Rebecca Horn Scarlett er av de nye skytterne i Målselv.



– Jeg tenker jeg er med tre år på dette. Da har jeg sikkert fått være med på det meste, sier Alexander.



Han har ei søster som driver med sporten allerede, og det var hun og mamma som fikk han til å starte på skyteskolen.



– Det sa jeg måtte begynne, sier Alexander.



Tirsdag prikket han inn 237 poeng på treninga, riktignok med støtte under våpenet, men snart skal han skyte med bare reim som hjelp. Både han og Rebecca synes det er en trivelig sport de har startet med.



– Jeg har truffet flere nye venner, og det gikk fint på begge de to første stevnene mine gikk det helt fint, sier Rebecca.

Får låne alt

De ferske skytterne i Målselv skytterlag slipper å tenke på utstyr til den nye sporten sin. Skytterlaget holder dem med alt fra nødvendig bekledning til våpen og ammunisjon. Hver treningskveld for de yngste skytes det fort 6-700 skudd til en pris på 1,50 per skudd. Likevel slipper de yngste unna med en kontingent på 150 kroner i året. Og som et ledd i opplegget til skytterlaget blir det temakvelder og egne forberedelser før feltsesongen og banesesongen starter. I år planlegges det to fellesturer til feltstevner.

FORNØYD: Lars Tore Hanssen er storfornøyd med ungdommen i Målselv skytterlag.

– Da reiser vi i flokk og følge og lager oss en sosial sammenkomst etterpå. Det for å styrke det sosiale rundt sporten vår, sier Lars Tore Hanssen.



Kanskje gjør det sitt til at det en deg kommer en ny skytterkonge fra Målselv skytterlag?



– Talentene har vi helt klart, smiler Lars Tore Hanssen fornøyd.