God generalprøve før HL

12-åringen fra Øverbygdhopp setter onsdag kveld kursen for Alvdal der han skal være med på årets Solan Gundersen-leker i hopp og kombinert. Det er Hovedlandsrennet for 12-14-årsklassene og det uoffisielle norgesmesterskapet for aldersklassene. Det er første gang Andreas skal være med på mesterskapet, og han gleder seg stort til å komme til det nasjonale mesterskapet.



– Jeg er veldig spent, og jeg vet ikke helt hva som venter av konkurrenter. På mitt beste håper jeg at jeg kan være ganske høyt oppe på resultatlista, sier Andreas.



Han hoppet bra da generalprøven ble unnagjort hjemme i Skjærhaugen under kretsrennet lørdag. Andreas strakk seg til 33,5 og 34,5 meter i sine to tellende svev i K45-bakken. Under forhold med litt bakvind over kulen.



– Jeg hadde lyst til å hoppe også i K65, men tenkte jeg ikke skulle ta noen sjanser siden det var rett før Solan Gundersen-lekene, sier Andreas Fosslund Karlsen.

Hoppet flere

Han fyller 13 år i mai og konkurrerer derfor i 13-årsklassen. I Alvdal skal han være med på både hopp og kombinert, men innrømmer at han kanskje skulle hatt litt mer langrennstrening bak seg før han dro nedover. Noen flere hopp hadde heller ikke vært borte vekk.



– Nei, jeg har vel litt over 100 hopp, men det har vært en vinter med litt vanskelige forhold noen ganger. Det har gjort at jeg ikke har fått hoppet flere, sier Andreas.

Mindre bakke

Han er som sagt usikker på hva som venter av konkurrenter, men håper på ei topp 10-plassering i hopp i sin klasse. I kombinert håper han nesten å komme enda høyere, hvis han får et bra grunnlag i bakken.



– Der nede skal vi hoppe i en K 35-bakke, og det er en litt mindre bakkestørrelse enn jeg vanligvis hopper mest i. Her hopper jeg i K 45 og K 65, mens jeg i Tromsø hopper i K 45, sier Andreas.



For to uker siden gjorde han sitt lengste hopp noensinne da han landet på 42,5 meter hjemme i Skjærhaugen. Forrige helg la han på med en halvmeter på persen under et kretsrenn i Tromsø.



To-tre ganger i uka prøver han å få skikkelige treningsøkter. Men hadde det bare vært opp til ham, ville øktene nok vært enda flere.

Se bildet større OPTIMIST: Andreas Fosslund Karlsen tror han kan hevde seg bra i helgas uoffisielle NM for 13-åringer.

Fikk forsvarshjelp

I helga holdt kretsrennet i bakken i Skjærhaugen til å bli tatt av mildværet, men snøværet som kom fredag, berget rennet. Det planlagte kombinertrennet måtte likevel utgå.



Med hjelp fra soldater fra Forsvaret klarte arrangørene å klargjøre de seks bakkene, slik at 14 unge hoppere kunne konkurrere.



– Vi mistet nok noen utøvere fordi de ikke trodde vi ville klare å få bakkene klare, sier Odd Thomassen i Øverbygdhopp.



Han mener ti flere hadde vært et normalt antall deltakere og håper klubben får det antallet når de har sitt andre kretsrenn 1. april. Før den tid skal klubben også prøve å kjøre en hoppskole, slik at rekrutteringa i egen klubb blir bedre.



– Men det er ikke lett å få unger hit når vi plages slik med mildvær som ødelegger forholdene i periode etter periode, sier Odd Thomassen.



Lengste svevet lørdag var det 15-årige Espen Benjaminsen fra Harstad skiklubb som sto for, da han landet på 62 meter i den største bakken. Der var det bare tre hoppere som satte utfor denne gang.