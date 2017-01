- Hverdagen til sonesamlingene er blitt en helt annen med denne hallen. Det kan ikke sammenlignes med tidligere år, sier Elin Nicolaisen.



Hun har vært med i elleve år i soneregi på treningene i midt-fylket. Først var det 7-erhallen i Finnfjordbotn som ble brukt en gang i måneden. Senere hver søndag. Nå er det storhallen på Rustahøgda som huser fotballkretsen. Hver eneste tirsdag kveld fra oktober til april er det 20 gutter og like mange jenter som trener i hallen. På hver sin banehalvdel kjøres det treninger der spillere fra opptil 10-12 klubber er samlet og kjører øvelser og spillsekvenser. Intensjonen med sonetreninger er kartlegging til nasjonale tiltak og gi de beste spillerne i området muligheten til å trene med spillere på eget nivå.



– Vi opplever at dagens unge spillere har bedre basisferdigheter i tidlig alder enn før. Det tror vi kommer av flere haller og bedre treningsmuligheter for mange klubber, sier Elin Nicolaisen.

Tidligere uttatt

Hun er den som har kanskje det største ansvaret for sone Midt-Troms, som strekker seg fra Nordkjosbotn i nord og til Lavangen i sør og Senja-området. I fjor vinter kom for første gang 12-åringer med på sonetiltakene i Troms, som også finnes i Tromsø og i Nord-Troms. Det fordi fotballforbundet sentralt stadig går på yngre årsklasser i sine tiltak for spillere som kommer med på nasjonale uttak.



– Mange av de gode spillere har få spillere på samme nivå i egen klubber. For dem er det uhyre viktig å få sonetreningene for å kunne utvikle seg videre. Her får de trene med spillere på deres eget nivå og kan ta nye steg som spillere, sier Nicolaisen.



Herdes mot eldre spillere



At de ikke har like mange sterke spillere på egne aldersnivå i de mindre klubbene rundt om, er likevel ikke bare negativt. For i grendeklubbene er det mange steder lettere for de yngre spillerne å få trene med dem som er eldre.



– Systemene på landsbygda er ikke så rigide som i byene. Der slipper unge spillere lettere til og får trene med både juniorlag og seniorer. Det herder unge spillere, sier Nicolaisen.



Ser fram mot tirsdagene



To av dem som får trene med eldre spillere, er Sindre Sagerup fra Sjøvegan og Celine Schøyen Hagen fra Bardufoss. Snart 16 år gamle Celine debuterte allerede i fjor på seniorlaget til BOIF i 2. divisjon, mens året yngre Sindre har fått trent litt med A-laget til Salangen.



– Målet er å kunne få spilletid der i 2018, sier Sindre.



Siden Salangen ikke har guttelag, spiller han nå for Øvre Salangen.



– Treningene her er veldig bra, og noe vi alle ser veldig fram mot. Det er det som prioriteres om tirsdagene, sier Sindre, som er med på andre vinteren på sonetiltaket i sone Midt-Troms.

Kretskamper

Straks skal han være med på kretslagskampene der to Troms-lag med spillere født i 2001 og 2002 møter hverandre i Skarphallen i Tromsø. Der har også Celine plass på jentelaget, og viser de seg fram tilstrekkelig, kan det bli plass på regionslaget som er neste steg på landslagsstigen for de unge spillerne.



– Det er jo det som er drømmen. Det å komme seg videre, sier BOIF-jenta.



Med sin erfaring fra seniorspill føler hun at hun er pliktig til å gå litt foran med kvalitet og innsats på treningene.



– De yngre har litt respekt hvis du trøkker til fra start på treningene, men det er mange gode spillere her, sier Celine om soneøktene.



– Når du er i det eldste kullet, må du gå litt foran. Men det er ikke alltid at de yngre hører helt på oss, flirer Sindre Sagerup lurt.



Begge er klar på at de ikke har villet være foruten sonetreningene, og at de alltid synes det er godt å få klarsignal om at de er med på neste samling.



– Det er alltid godt å se navnet sitt når uttaket gjøres fra gang til gang, smiler Sindre og Celine.

Utskiftninger

Ved jevne mellomrom er det nye spillere som får sjansen på sonesamlingene. Fotballkretsen er avhengig at et bra samarbeid og tilbakemeldinger fra klubbene når de føler at de har spillere som bør få prøve seg på sonetiltak.



– I noen klubber jobbes det veldig bra, mens det i andre klubber ikke er like bra opplegg for talentutvikling. Det skjer mye med spillerne i denne alderen, så da er vi avhengig av tilbakemeldinger når noen nye fortjener plass, sier Elin Nicolaisen.



På samme vis ser de gjerne at klubbtrenerne følger med på sonetreningene og gjerne tar av øvelsene der og kjører på egne klubbtreninger. Slik kan spillerne bli enda bedre kjent med de øvelsene som de kjører når de møter spillerne fra de andre klubbene i sonen.



– Det vi ser, er at det på pasningsøvelser «slurves» det nok litt i klubbene, sier Elin Nicolaisen.

Bedre jenter

Jentelagets hovedtrener Jonas Bang gleder seg over at de denne vinteren for første gang på et par-tre år har egne målvakter med på samlingene. Samtidig er kvaliteten på hans spillere jevnere enn tidligere.



– Vi mangler kanskje de store enerne, men det er jevnt over høyere nivå på jentespillerne nå. Det er en gledelig utvikling, men samtidig har vi ikke samme bredden som det guttesiden har. Vi har færre å ta av, ut over dem vi har på treningene her hver uke, sier Jonas Bang.



Lysten blant jentene på å komme med på sonetreningene er imidlertid like stor.



– Det jobbes bra med jenter i enkelte klubber. Det vises at de prioriteres mer, og det er bra, sier Jonas Bang.