Endelig seier på hjemmebane

Tredje strake for NIL Sport



FOTBALL: Nordkjosbotn IL vant 3-0 hjemme mot Burfjord lørdag.

Robin utslått i VM Sport



KICKBOKSING: Robin Rognmo Johansen fikk bare en kamp under junior-VM i kickboksing i Irland.

Målselvstafetten nedlagt friidrett



MÅLSELV: Skulle feiret 10-årsjubileum i år.

Målløst lokaloppgjør Sport



NORDKJOSBOTN: For Storsteinnes var det viktigst å ikke tape. Det klarte de i et tamt lokaloppgjør mot et Foot 04-lag forsterket med mange av NILs førstelagsspillere.

Utelukker ikke Tokyo-satsing OL



BARDU/BERGEN: Susann Bjørnsen har bevilget seg velfortjent ferie etter OL i Rio. Hun utelukker ikke at hun kan komme til å satse fram mot de olympiske sommerlekene i Tokyo om fire år.

Marius Hol gir seg etter mye motgang: Legger opp som skiskytter Sport Skiskyting



MÅLSELV: Etter mye motgang med sykdom de siste par sesongene legger Marius Hol opp som skiskytter på topplan. Nå skal han fullføre økonomistudiene i Bergen.

Gikk nesten helt til topps Sport



BALSFJORD/ALTA: Det ble nesten seier for Storsteinnes sine jenter under Altaturneringa. Bare et godt Bossekop-lag ble for sterke i 9-erklassen i landsdelens største turnering.

Susann viste kjempeform i Rio

SVØMMING: Susann Bjørnsen satte ny norsk rekord på 100 meter fri da hun debuterte i OL-bassenget. Hun svømte sin egen pers ned med 0,4 sekunder.

Endelig for Bjørnulf friidrett



MOEN: Bjørnulf Brekke klarte endelig å passere 1,90 m i en høydekonkurranse. Det holdt til en viktig NM-bronse for 19-åringen fra Målselv IL.

Gleder seg til OL-debuten svømming



BARDU/RIO DE JANEIRO: Susann Bjørnsen svømmer onsdag kveld forsøk på 100 meter fri i OL-bassenget i Rio de Janeiro.