 Endelig er det vår tur

– Dette blir stort! jubler Håvard Lydersen og Dagfinn Landbakk fra Balsfjord.

Begge er sykkelentusiaster, og nå får de verdenseliten på sykkel endelig tett innpå livet i egen kommune. Det skjer lørdag 12. august når den tredje etappen av årets Arctic Race of Norway kommer gjennom Balsfjord.

– Nå slipper jeg å reise langt for å følge dem, sier Landbakk.

Han har sammen med kona fulgt sykkelrittet tett som tilskuer alle de fire foregående årene og har kjørt og fulgt folkelivet og sykkelrittet både i Nordland, Troms og Finnmark siden oppstarten i 2013. Nå trenger de bare å ta sykkelen og tråkke seg den lille mila inn fra Seljelvnes og til Nordkjosbotn får å komme verdenseliten på sykkel tett på livet.

– Det er helt fantastisk å følge folkelivet som er rundt rittet. Det er en egen stemning, og det skjer noe hele tiden, sier Dagfinn Landbakk.

Dronningetappen

Den tredje etappen av årets etapperitt omtales som årets «dronningetappe», der den starter ved foten av Lyngsalpene på Lyngseidet og kommer via Storfjord og inn i Balsfjord kommune ved Øvergård. Deretter følger sykkelrittet E6 forbi Nordkjosbotn og Storsteinnes, ut på fylkesveien ved Skjæret og opp til Josefvatn og ut til Meistervik. Der stikker rittet opp til Nordbyvatnet og ut Fjellskardalen og ned til Sand, før ruta går langs Malangen ut til Vikran og Ryatunnelen. Målgang på den 185,5 km lange etappen er oppe i Finnvikdalen på Kvaløya.

– Det blir fantastisk å få etapperittet hit, sier Landbakk entusiastisk.

Kan gi oppsving

Han er medlem av styret i Laksvatn skiskytterlag som har egen sykkelgruppe. Årlig arrangerer de sesongstarten for landeveissyklistene i Troms når de har Tour de Lax i mai hvert eneste år. Sist ritt samlet rekordmange 260 sykkelryttere. Så mange blir det ikke i Arctic Race-feltet, men kvaliteten blir en litt annen.

– Her blir det garantert fart, gliser Dagfinn Landbakk.

Han tror et nytt Arctic Race i Troms kan gi sykkelsporten ytterligere lokalt oppsving.

– Sykkelinteressen blir i hvert fall ikke mindre av dette, sier Landbakk.

Vil utnytte dette

Han sykler nærmest året rundt, og det samme gjør Håvard Lydersen. Innehaveren av det Vollan gjestestue er også entusiast på to hjul, både med og uten motor, og tråkker gjerne ut vinterstid på «fatbiken» sin. Han tror ikke han får profflag som gjester på hotellet sitt, men synes det at sykkelfesten passerer gjennom Balsfjord, er stort.

– Det blir helt enormt at de kommer forbi her. Det må vi utnytte på ett eller annet vis. Vi har elveparken rett ved her, og vi har mange «pelementmakere» som kan settes i sving, så dette må vi markere skikkelig. Dette setter Balsfjord på kartet, og selv om det ikke akkurat bringer industrietableringer hit, skaper det lokal entusiasme, sier Lydersen.

Han er midt i ei ny utbygging av hotelldelen på bedriften sin, og et par måneder før Arctic Race-rittet, står nybygget klart. Da har Gjestestua totalt 42 rom for overnatting. Og med et spisested som har spesialisert seg på lokal og kortreist husmannskost, tar han gjerne et besøk av TV2s utegående reporter Dag Otto Lauritsen på etappen fra Lyngseidet til Tromsø.

– Da skal han få servert lokale delikatesser. Kanskje selkjøtt hadde vært noe for ham? smiler Lydersen.

Han er også medlem av skiskytterlaget og sykkelgruppa der, men det er på «fatbiken» sin han aller helst ferdes.

– Den gir mye større muligheter og mye bedre trening enn de der «elmopedene med bukkestyrer», humrer han.

Og gleder seg stort over at Balsfjord blir vist fram når TV-sendingene fra etapperittet når ut til 180 land i verden.