Store deler av det fire dagers etapperittet på sykkel komme til å foregå i Troms fylke. Bare den første etappen skal innom nordre Nordland, når etappen som starter på Engenes på Andørja går sørover etter å ha kommet på fastlandet. Den etappen skal ha sin målgang i Narvik.

Etappe to starter på Sjøvegan, og går via Brandvollkrysset og sørover til Fossbakken, før sykkelrytterne forserer Tennevoll, Sjøvegan og til Sørreisa, før rytterne kommer via Andsvatnet til Målselv. Målgang blir på Bardufoss flystasjon, der verdenseliten på sykkel skal sykle flystripa fire ganger på langs før mållinja passeres.

Den tredje etappen starter på Lyngseidet og går via Storfjord til Nordkjosbotn, før feltet setter kursen forbi Storsteinnes og ut Malangen. Via Ryatunnelen og til Kvaløya og med målgang i Finnvikdalen.

Etapperittet avsluttes med en etappe med start og målgang i Tromsø, etter en runde rundt Kvaløya.

Arctic Race of Norway går i perioden fra 10.-13. august 2017. I Målselv var rittet så sent som i 2015, da sykkeleliten hadde sin målgang på den såkalte «dronningetappen» i Målselv Fjellandsby. Tromsø hadde sykkelrittet i 2014, mens det for Lyngen, Storfjord og Balsfjords del blir første gang de får etapperittet langs sin veier.