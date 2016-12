I morgen er det julekveld, og det er tid for å samles og skape gode minner med familie eller nære. Julaften er for mange årets store kirkedag, og kirker og kapell fylles i hele bygda. For mange er det ikke jul før den ringes inn av kirkeklokkene. Aller helst skal også snøen dale forsiktig ned for å gi den skikkelig gode julestemninga. Det er vel kanskje en selvfølge at prost Gunn Elvebakk liker julehøytida. Ei høytid for refleksjon og ettertanke. Ei høytid hvor medmenneskelighet kommer mer i fokus. Ei fredelig høytid. I morgen skal hun fortelle Jesus sin historie til en menighet som ønsker å komme i julestemning. Samtidig kan hun ikke ignorere det som skjer i verden akkurat nå.

Det er umulig å skrive tale til julegudstjenesten uten å ha bildet av Aleppo i bakgrunnen. En krigsjournalist beskrev Aleppo som «helvete på jord». Det er sterke ord.

I 2011 brøt det ut full borgerkrig i Syria, og siden har den bare eskalert. Boligblokker og sykehus bombes, sivile henrettes og kjemisk gass har blitt brukt under krigen. Nyhetene viser desperate kvinner, barn og menn som gråter og trygler om hjelp. Det kan være tungt å se på for enhver, men maktesløsheten gjør at det kan være vanskelig å ta innover seg. Mange har klart å flykte fra Syria. Noen sitter i flyktningeleirer i Hellas under kummerlige forhold. Noen har kommet til andre europeiske land og venter på å få avgjort sin fremtid. Noen har kommet til Norge, og noen av dem sitter nå på innlandet i Troms. Hjelpeløst sitter de og ser på de samme nyhetene som vi gjør. Men for dem er det ramme alvor. Flere har fortsatt familien sin i Syria, og hver dag frykter de for deres liv. Elvebakk har det siste året blitt godt kjent med flere syriske flyktninger i kommunen, og vet at noen av dem har familie i Aleppo.

– Når bildene fra Aleppo ryster oss, bare tenk på de som har familie der. De som har kone og barn i Aleppo har sagt at de skulle ønske de aldri dro fra dem, sier prosten.

Humanismen lider

Håpet var at de skulle få familien i trygghet så fort de kom til Europa. Men streng flyktningpolitikk og stengte grenser har gjort det umulig. Samtidig som familien lider i Syria, blir de sett på som lykkejegere av mange. Elvebakk følger de politiske debattene på TV, og synes det er tankevekkende at nesten alle partier mener Norge har en streng og rettferdig flyktningpolitikk.

– Det forundrer meg like ofte når de diskuterer en vellykket flyktningpolitikk uten å ta inn flyktningkatastrofen. De er påfallende taus rundt den, sier hun.

Prosten ser mange likheter med dagens situasjon og hvordan det var for Jomfru Maria og Josef for over 2000 år siden. Til fots gikk de fra herberge til herberge uten å få ly. Over alt var det fullt. Til slutt måtte Maria føde i en stall. Blant esler ble Jesus født. Han ble født inn i en vanskelig verden for å vise at det finnes håp. Og allerede som barn måtte Jesus flykte til Egypt.

– Utgangspunktet for jula er det helt radikale at Gud kom til verden som én av oss, og det bør ha noe å si for hvordan vi ser hverandre i dag, sier Elvebakk.

I stedet viser hun til at vi sitter i våre herberger og nekter adgang til mennesker i nød. Her er det fullt. Barn blir født i en gummibåt midt på havet, under kummerlige forhold i flyktningeleirer eller i et land preget av krig og frykt. De som har kommet seg forbi grensene har ikke annet valg enn å se på hva som skjer med deres familier og deres land. Samtidig blir de stemplet som kriminelle og lykkejegere. I tillegg må de bare sitte og vente mens deres søknad om asyl blir behandlet.

– Vi straffer de som har klart å rømme fra helvete. De har ventet i Syria i flere år i håp om at krigen skal slutte før de kom hit, sier Elvebakk.

Hun viser til at Norge er bygget opp på solidaritet av tidligere generasjoner, og at vi bør være i stand til å hjelpe hverandre. I stedet mener hun vi er blitt en bortskjemt nasjon.

– Vi er flinke til å tenke på hva vi har krav på, men er mindre flinke til å tenke på hva vi kan bidra med. Det er et dypt nederlag for norsk humanisme. Det er humanismen som lider her, sier prosten.

Falitterklæring

Norges Grunnlov er den høyeste rettskilden i Norge, og inneholder blant annet bestemmelser om menneskerettigheter. Elvebakk har spesielt Grunnlovens §2 tett mot hjertet.

«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» (Kongeriket Norges Grunnlov, §2).

Denne paragrafen har fått prosten til å tenke på hva som skal til for at vi beholder det verdigrunnlaget vi har, og hva som skal være med på å sikre disse verdiene. Hun mener det er viktig å være oppmerksom på det, som medmennesker. Ikke bare for vår kristne arv, men for vår humanistiske arv.

– Verdigrunnlag må fylles på kontinuerlig, folk og kirke må gjøre det. Er det med på å sikre demokratiet hvis vi bare beskytter det som er i Norge? spør hun.

Hun mener alle fortjener en god framtid, og skjønner at ikke alle kan ha den framtida i Norge.

– Vi som et verdenssamfunn må bry oss, sier hun.

Elvebakk setter pris på at biskopene sendte brev til statsministeren der de ba om juleamnesti. Hun synes også det er godt å se at det markeres mot regjeringas asylpolitikk. Og som representant for kirka, mener hun det er viktig at også kirka er med på å snakke menneskeverd. Hun skulle bare ønske politikerne også kunne være mer på banen med tanke på flyktningsituasjonen. Elvebakk mener det er en selvfølge at man skal hjelpe i nærområdet, men hun mener også Norge burde tatt inn de flyktningene vi har lovet.

– Det er en fallitterklæring at vi ikke har klart å ta imot kvoteflyktningene som vi lovet FN. Vi har kapasitet. Om så bare i en mellomperiode for å berge livet til folk, sier prosten.

Målselv som foregangskommune?

Det refereres ofte til Sverige og konfliktene som har oppstått der når det er snakk om flyktningpolitikken. Elvebakk mener man heller burde ta lærdom av Sveriges feil, i stedet for å stramme inn på antall flyktninger. Integrering er et viktig nøkkelord i dette.

– Vi må kunne integrere fra den dagen de kommer hit, sier hun.

I stedet må de som søker asyl vente på svar på søknaden sin før de eventuelt kan integreres. Imens sitter de opptil ti mann i en liten leilighet og venter. I månedsvis. Noen må til og med vente i flere år. Mange av de som kommer fra Syria har gode utdannelser og har lest seg opp om Norge, våre regler og vår grunnlov før de kom hit. Elvebakk forteller at de var positive og hadde håp da de først kom hit, men i løpet av dette året har håpet blitt borte.

– De er klar over sin egen verdi som menneske. De er vant til å bli behandlet med respekt der de kommer fra, og de forventer det her også. Det hadde virkelig vi også gjort, dersom vi måtte rømme landet vårt, sier Elvebakk.

Hun har diskutert dette mange ganger med syrerne som er i Målselv, og flere av dem har påpekt at Norge må ha en dyr asylpolitikk. I stedet for å la dem jobbe litt og integreres mens de venter, betaler Staten mens de har livet sitt på vent. Prosten kunne gjerne tenkt seg at kommunen tar bedre tak i integreringa.

– Det hadde vært fantastisk fint hvis vi i Målselv kunne vært en foregangskommune i integrering, sier hun.

Elvebakk ser for seg at hver enkelt kobles opp mot en kontaktperson som de følger i for eksempel et halvt år. De kan blant annet være med på jobb, selv om de ikke får betalt for det. Dette kan føre til språkopplæring, integrering og jobberfaring.

– Jeg ser for meg et samarbeid hvor målet er å integrere så mange som mulig mens de venter. Da har de opparbeidet seg en god holdning til det norske samfunn, sier hun.

Hun mener alle krefter i kommunen burde bidra til en raskere integrering, og ser et stort potensial i å utrette mange gode ting. Det forutsetter at man tør å tenke annerledes og gir rom for utprøving av integrering på andre måter. Elvebakk mener det er viktig å se hverandre, og mener det må være naturlig for et samfunn som er bygget på kristne og humanistiske verdier. Hun er uenig med politikerne som mener at kirka ikke bør blande seg inn i asylpolitikken.

– Hvis verdigrunnlaget skal sikre demokratiet, er det vår oppgave å være utfordrere på verdi. Jeg har tro på en Gud som krever det av meg. Kristne og humanistiske verdier bygger på det samme, så her må man virkelig gå hånd i hånd, oppfordrer prosten dagen før jula ringes inn.

Og bombene fortsatt faller.