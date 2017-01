Vil avsløre gammelt mysterium

Onsdag 15. november 1950 førte en brann i to ammunisjonsbunkere på Bardufoss lufthavn til en eksplosjon uten like. Både soldater og yrkesmilitære trodde et øyeblikk at tredje verdenskrig var i gang, før de fikk avklart at det var eksploderende ammunisjonsbunkere som sto for skuddlydene. Brannvesenet klarte å få kontroll på brannen før den spredte seg til de fire nabobunkerne. Dette var under den kalde krigen, og det ble fryktet at dette var en sovjetisk sabotasje. Hendelsen ble til og med satt i forbindelse med Koreakrigen som hadde begynt tidligere samme året.

– Man var redd for at det skulle komme en sovjetisk invasjon. Det vakte enorm oppsikt i Norge og internasjonalt, sier Tollefsen.

Politiet startet en omfattende etterforskning, og Tollefsen forteller at Forsvaret mobiliserte tusen norske soldater til Balsfjord midt i jula. Her var de innkvartert i private hus i to måneder mens de ventet på en sovjetisk invasjon ned Skibotndalen. I godt over en måned hadde politiet jobbet for å finne sabotøren, men rundt juletider ble etterforskinga innstilt. To måneder etter sabotasjen ble flymekaniker Johannes Halonen skutt i armen på Olsborg. Halonen hevdet at en annen soldat skjøt han, og at han var borte da Halonen kom til bevissthet igjen. Under avhør mistenkte politiet at Halonen hadde skutt seg selv, og etter flere avhør innrømte han dette. Og etter enda flere avhør fortalte Halonen at det var han som sto bak sabotasjen på Bardufoss.

– Etter lange avhør innrømte han at han har gjort dette alene for å vise hvor dårlig vakthold og beredskap Forsvaret hadde, sier Tollefsen.

Fant Halonen

Halonen ble sommeren 1952 dømt til fem års fengsel, en dom som i desember samme år ble økt til syv års fengsel etter at statsadvokaten i Troms og Finnmark anket dommen. Tollefsen var i åtte-ni-årsalderen da Halonen ble kjent skyldig og husker at det var mye snakk om Halonen-saken i bygda.

– Det var veldig mange som ikke syntes det var sannsynlig at han sto bak dette. Folk trodde ikke det var slik det forholdt seg. Men han hadde tilstått og var dømt, og saken var ute av verden, sier Tollefsen.

Men historia og spekulasjonene levde like fullt, og på 1980-tallet var det noen som ønsket å skrive om Halonen. Men ingen visste hvor han var. Tollefsen forteller at VG sporet han opp i Sverige, men han åpnet ikke døra for dem. Tollefsen bestemte seg derfor for å prøve. Først ringte han uten å få svar, og så sendte han et brev som kom i retur. Tollefsen ga, i likhet med de andre journalistene, opp saken. Det skulle ta rundt 30 år før Tollefsen bestemte seg for å prøve én gang til. Han fikk Halonens adresse av søstera hans og sendte et langt brev til den dømte sabotøren. Det fikk han aldri svar på.

– Så da kjørte jeg til Sverige, ringte på døra og slapp inn, sier Tollefsen.

Halonen var blitt en gammel mann på 88 år og ganske glemsk. Men hans samboer over 30 år husket mye og kunne fortelle at Halonen jobbet til sjøs i 11 år etter at han slapp ut av fengselet. Deretter jobbet han på fabrikk både i England og Belgia før han flyttet til Sverige. Da de kom inn på hva som egentlig skjedde under sabotasjen på Bardufoss, fortalte Halonen at de var flere som var med på det, men at han hadde påtatt seg skylda. Noen hadde senere skutt han i armen som en skremmetaktikk, slik at han ikke skulle avsløre noen.

– Da fikk jeg vann på mølla; dette ville jeg gjøre noe med, sier Tollefsen.

Se bildet større UNDER ETTERFORSKNINGA: Bildet er fra politietterforskninga. Her er Halonen (t.v) sammen med politibetjent Ludvig Lom foran én av de sprengte ammunisjonsbunkerne. Foto fra politietterforskning.

Avslører bakmennene

Så begynte det omfattende arbeidet for å komme til bunns i saken. Tollefsen måtte ha tilgang på politidokumentasjonen fra etterforskninga. Da han søkte om tilgang, fikk han beskjed om at de er hemmelighetsstempla i 80 år. I 2031 var han hjertelig velkommen til Riksarkivet for å se på dokumentene. Men Tollefsen sørget for å få signert tillatelse fra Halonens familie og verge, og søkte om tilgang en gang til.

– Det var en voldsom jobb å trenge gjennom. Men de så etter hvert at det ikke var noe logikk å holde på det etter 65 år, så jeg fikk tilgang, sier han.

Den pensjonerte NRK-journalisten brukte så to uker på å gå gjennom tusenvis av sider fra politietterforskninga.

– Essensen i det er at politiet ikke kom til bunns i saken. De mistenkte Halonen og hadde hans tilståelse, og den gikk de for til slutt, sier Tollefsen.

Ifølge politidokumentene etterprøvde de det Halonen sa under tilståelsen og så at det ikke stemte. Retten valgte likevel å stole på Halonens tilståelse. Tollefsen tror han ble truet til å tilstå, og målet hans ble derfor å avsløre hvem som egentlig sto bak sabotasjen på Bardufoss i 1950 som Halonen fikk skylda for.

– Spørsmålet for meg er: Hvem er det som sto bak dette? Selvfølgelig har jeg funnet svaret på det, sier Tollefsen lurt.

Han understreker at han ikke kan bevise det, men han kan sannsynliggjøre på en god måte at det satt høyt oppe i systemet.

– Det var større krefter som sto bak dette, sier han.

Se bildet større TUNG SKJEBNE: Johannes Halonen er nå 90 år og dement. Dette bildet tok Tollefsen da han besøkte den dømte sabotøren i fjor sommer.

Tung skjebne

Men mye mer enn det vil han ikke si. For nå jobber han med å samle all informasjon i både skriftlig og visuelt format. Håpet er at han innen årets slutt kan ha ferdigstilt både bok og TV-dokumentar. Først da får man vite hvem Tollefsen mener er ansvarlig.

– Det kan bli en tankevekker, sier han.

Han synes det er viktig å få fram historia til den unge mannen som på en skjebnesvanger dag i 1950 fikk hele livet sitt snudd opp ned. Tollefsen mener det har vært en tung skjebne for Halonen, som skammet seg så mye at han ikke besøkte hjemplassen i Tana før det hadde gått 20 år.

– Jeg synes det er en viktig sak som forteller om dårlig politiarbeid og justismord, sier Tollefsen.

Nå er Halonen 90 år, han er dement og pleiepasient. Tollefsen besøkte han senest i sommer, men da var det ikke mulig å holde en samtale med han. Det var med andre ord med knapp margin at Tollefsen fikk historia fra Halonen selv for to år siden. Men for Halonens del vil det nok ikke ha noe å si hva Tollefsen konkluderer med.

– Han får dessverre aldri oppleve en oppreisning for sin egen del, sier Tollefsen.