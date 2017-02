UKM Målselv satt som et skudd

Danserne Agnes Evenstad, Dina Lisa Eriksen, Benedicte Bjørnås og Andrea Vorhaug Melkild er alle dansere og instruktører i Dans Målselv. Sammen utgjør de også dansegruppa Sonmum Crew. De fikk æren av å åpne årets utgave av Ung kultur møtes (UKM) i Istindportalen. Det gjorde de med ei forrykende danseforestilling med egenkomponert hiphop-koreografi. Med det skøyt de et fartsfylt, engasjerende og mangfoldig arrangementet i gang.

Mangfold og engasjement

Det fortsatte med konferansierene Ingeborg Gjerdrum Foshaug og Markus Kristiansens 14 kostymeskifter. Og ikke minst 13 sceneinnslag som viste at ikke bare bor mange kreative og dyktige ungdommer i kommunen. UKM var virkelig et ungt kulturmøte i Istindportalen, hvor alt fra turn til hiphop, folkemusikk til rap, skarp tegneblyant til reflektert filmkamera og sart vise til refsende punk møttes. Og det står definitivt ikke på engasjementet fra de yngste til de eldste på kulturmøtet.



Tiåringene Tuva Prestbakmo Jinnegren, Sondre Foshaug Bøe og Trygve Vedøy Nordmo i Rock2Pop deltok for første gang med si egen låt «Dumme, dumme lekser». De stortrivdes på scenen mens de framførte sangen om noe de synes det kan bli slutt på, altså lekser. Litt senere ut i showet levde punkerne i Nyrezhvikt, Noah Foshaug, Morgan Trøen og Eirik Walør Fagertun opp til navnet sitt. Gruppa, hvor de to sistnevnte hadde tatt turen over kommunegrensa fra Bardu, viste sitt samfunnsengasjement med musikken sin og da de til slutte viste både fingeren og bakende til publikum. Et tydeligere samfunnsopprør kan det knapt gis fra en kulturscene. Samfunnsengasjert var også rapperne «Ruben Feat. Karoline», men av en helt annen sort. Med låten «Så jævla fint vær» hyllet de hjembygda Storjorda.

Se bildet større HYLLET HJEMBYGDA: «Ruben feat. Karoline»s raplåt «Så jævla fint vær» var en hyllest til hjembygda, og det gikk rett hjem hos juryen.

Unik ung arrangørkompetanse

UKM ble en innholdsrik festaften, mye takket være de mange sidene ungdommene viste seg fra. Øyeblikkene stod i kø, og det var forbausende forskjellige øyeblikk som ble skapt. En fest som ble skapt for ungdom og av ungdom, da samtlige i arrangørstaben er 18 eller yngre. Og til Ung arrangør: Dere får virkelig deltakere til å skinne, og det på en måte som godt voksne kulturmedarbeidere kan ha problemer med å få til. Det er en drøm som publikum å kunne lene seg tilbake og nyte ei forestilling som er så godt oppbygd og utført som deres, og det ned i hver eneste detalj. Jeg er mektig imponert over nivået på arrangementskunnskapen deres, enten det gjelder ivaretakelse av deltakere og publikum, scenelys, sceneoppbygging, utstilling og konferansieroppgaven. Hadde juryen hatt muligheten, er jeg helt sikker på at de ville sendt dere videre til både fylkesmønstringa og landsmønstringa. Og tar jeg ikke helt feil, blir dere hentet inn til fylkesmønstringsarrangementet nettopp fordi de vil slite med å finne en dyktigere arrangementsstab enn dere.

Se bildet større PÅ GRENSEN TIL SKREMMENDE: Ta det med ro, de fire musikerne i Death metal-gruppa Oxblood er ikke så farlige som de ser ut til. Låta «Firestorm» som frontfiguren Brynjar Strømholt Bremnes har laget, vil være å se og høre i fylkesfinalen. Bremnes vil også være representert i utstillingsdelen av arrangementet, med tegninga «Bjørneham».

Disse skal til Fylkesmønstringa på Finnsnes