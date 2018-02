GODT FISKE: Gunnar S. Nilsen fra Tennes prøver lykken på isen innerst i Balsfjorden. FOTO: Ivar Løvland

NORDKJOSBOTN: Et innsig av torsk i fjorden sørger for at mange henter seg råvarene til middagen ved egen hjelp. Både balsfjordinger og andre har fått gode fiskefangster etter å ha prøvd lykken fra isen innerst på fjorden.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.