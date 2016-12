Satser på nordlyset

Desember har bestemt seg for å vise oss mørketid i ordets rette forstand. Lengselen etter det arktiske nordlyset, måneskinnet og det hvite, gnistrende landskapet sitter som et sug i magen. I mellomtiden blir vi gode på regntunge skyer og glarhålke. Vi vet hvor vi bor. Men det vet ikke turistene, som nå strømmer mot nord med snøkrystaller i blikket.

– Ja, jeg er enig. Vi må ta avgjørelsen nå. Gi meg 30 minutter.

Eirik Tannvik trykker på mobilen, kikker opp og sier: – Vi er ferdige innen en halvtime, ikke sant?

Han ser på klokka, stryker seg over øynene og lener seg tilbake i kontorstolen. Der har han ikke sittet på ei stund. 15. november i år overlot han daglig leder-tittelen til Justin Marts. Eirik vil frigjøre tid å løfte blikket. Tid til utvikling. Til å se fremover.

– 200 turister. Hver dag. De kommer for snøen, skjønner du. Da må vi gi dem snø.

Utenfor hotellet i Skutvik, Malangen, er det alt annet enn snø. De grønne plenene rundt inngangspartiet lyver ikke. Løsningen er å busse turistene til grendehuset i Tamokdalen, 80 kilometer unna. Alt er pakket og klart; hunder og hundesleder, truger, varmedresser, skutersko. De ansatte må følge med på lasset, for turistene skal ha mat og bevertning mens de får sine opplevelsespakker. Nå gjenstår bare det endelige ja-et. Eirik har 27 minutter å ombestemme seg på.

– Du vet, de andre vinterdestinasjonene stenger nå, unna for unna. Men ikke vi. Vi må bare satse. Stopper jeg nå, stopper alt.

Må ha det

Eirik Tannvik (30) er kjent for å ikke stoppe. Blant de ansatte kalles han «evig optimist». Og kanskje trengs det en slik livsinnstilling når man skal seile i motvind. Siden han overtok roret på Malangen brygger 1. desember 2014, har utfordringer og problemer kommet som bråttsjøer over ripa. Huskyer på rømmen og påfølgende sauedrap, interne og eksterne konflikter, sommerstengt hotell og ulykker. Etter å ha satset hardt på nordlysturisme, der lys-

kåte japanere ble fraktet til fjells med skuter, sa Fylkesmannen stopp i fjor vinter. De mente overnattingsstedet «Linken», hytta i enden av skuterløypa, ikke var å regne som en turistdestinasjon. Dermed var kjøringen dit ulovlig. Etter ny runde med kommunen og Fylkesmannen, startet kjøringen opp igjen i januar i år. Men da en 60 år gammel mann fra Østerrike omkom på skutertur, gikk det i svart.

– Det var ei tøff tid. Heldigvis var det ikke vår feil at det skjedde. Likevel fikk vi bot. Jeg skulle hatt båndopptaker med i det møtet.

– Båndopptaker?

– Ja, for i møtet med Fylkesmannen før oppstart ble det sagt ting de senere ikke vil stå for. De ga oss muntlig go for skuterkjøring. Det var jo derfor vi gikk bredt ut og markedsførte den. Så gir de oss bot. Det var ikke pengene som sved, det var følelsen av å bli tråkket på.

Det er ingen tvil om at satsningen på vinterturisme har ført til økt antall gjester. Men får destinasjonen ikke godkjennelse til å frakte turistene til fjells med skuter, rakner det. Nå venter Eirik på ny saksbehandling fra Balsfjord kommune.

– Får vi ikke ja, er det stopp. Vi må ha det løyvet på plass. Det er ikke mulig å drive med bare sommergjester. Vi har klart å gjøre tre millioner i underskudd om til balanse i årets regnskap, takket være vinterturistene, sier han og stryker seg over ansiktet igjen mens blikket glir ned mot den blinkende mobilen.

Arvelig belastet

Kirkenesværingen burde kanskje vært tilstrekkelig skremt av reiselivsnæringa som barn, til at han holdt seg unna. Faren Kåre Tannvik startet med turisme i Kirkenes på 1990-tallet.

– Han var aldri hjemme. En julaften sto han plutselig på stuegulvet med 30 amerikanere som ville oppleve en nordnorsk familie. Mens mamma, søsknene mine og jeg spiste julemiddag, sto turistene rundt og gispet og var begeistret.

Faren driver fortsatt og er ennå gift. I 2006 åpnet han Kirkenes snøhotell, som har blitt en populær destinasjon for snøhungrige asiater og europeere.

– Mamma ønsket at jeg skulle få meg en utdanning. Men det funket ikke. Jeg hadde en uro i meg, sier Eirik, som i stedet for å fullføre videregående flyttet til Oslo.

Etter å ha jobbet som budbilsjåfør ei stund, oppdaget han en annonse i avisa. En vinbar med restaurant på Frogner var til leie. Med 32 bord og skjenkeløyve, som han i utgangspunktet var for ung til å drifte.

– Jeg var 19 år og daglig leder. Jeg gjorde alt: serverte, kokkelerte, booket, styrte bedriften. Jeg fikk flydd ned kongekrabbe fra Finnmark. Det ble vår spesialitet, smiler han.

Da husleia økte brått, pakket han ned driften i løpet av 24 timer og ga seg. Ei tid senere befant han seg i Trondheim og jobbet med forsikring. Driften av eget franchise-kontor under selskapet Tryg Vesta bød på jobb døgnet rundt. Den bød også på et hardt møte med veggen. I en alder av 24 var han utbrent.

– Jeg lå i et halvt år uten å kunne røre meg. Jeg trodde livet var over.

Hengemyr

Men det var det ikke. Hjemme i Kirkenes var faren på desperat jakt etter et godt system for å booke aktiviteter. En gnist ble tent – kunne det være at flere reiselivsaktører hadde samme behov? En ringerunde til 50 av dem ga svar nok. Plutselig hadde Eirik eneretten på bookingselskapet Travius i Norge. Han var tilbake igjen, med egen bedrift, denne gangen i Tromsø.

Og det var her han ble kjent med Hans Olav Eriksen.

– Han er blant mine nærmeste venner. Vi snakker daglig, sier Eirik.

Sakte tentes lysten til å være der han trivdes best: sammen med kundene,

turistene, ute der ting skjer. Han dro til Skutvik sammen med Hans Olav Eriksen, som i dag er styreleder i Malangen Resort AS, og så seg rundt. Noe må ha skjedd på den turen. For etterpå var det ingen vei tilbake. Høsten 2014 ble Malangen Resort AS stiftet. Selskapet fungerte først som et driftsselskap, men i fjor kjøpte selskapet hele anlegget.

– De første seks månedene her føltes som en hengemyr. Det var så mye å ta tak i. Men etter det? Etter det har det føltes som …

Igjen lener han seg tilbake i stolen, stryker seg over ansiktet, folder hendene bak nakken.

– Ja, hva føles det som? Jeg tenker ikke at vi har problemer, bare utfordringer. Som vi må håndtere underveis.

– Men det har vært noen motbakker?

– Man blir jo lei av å bli motarbeidet på absolutt alt. Det er sexy å si at man skal satse på turisme, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Men den satsningen har vi ikke akkurat kjent på kroppen.

Et år til

Ingen blir profet i egen bygd, og aller minst de som ikke kommer fra bygda. Da Malangen Brygger ble anlagt, var det ikke uten protester fra deler av lokalbefolkninga. I årene som har gått siden den gang, har turistdestinasjonen vært både utskjelt og hyllet av bygdas egne. Noen grunneiere er velvillige som dagen er lang, hos andre sitter det lenger inne.

– Jeg føler at vi arvet et betent klima. Vi kunne kanskje hatt et bedre forhold til bygda, men enkelte tror vi har en masse penger bare fordi anlegget er stort. Vi har ikke det. Vi kan ikke betale folk for bruken av marka, sier Eirik.

Som per i dag stort sett har utenlandske ansatte. Han sier han gjerne vil ha arbeidsvillige malangsværinger bak skranken. Men mener søkerne ikke akkurat har stått i kø.

– Har du gjort noen feil underveis?

Han blir sittende lenge stille denne gangen. Tenker, ser ut i luften. Det ser ut til at han har glemt mobilen. Den har til gjengjeld sluttet å blinke.

– Hva skal man si … Når det gjelder satsinga på vinterturismen og det vi gjør i dag, er ingenting feil. Det kunne vi ikke ha gjort bedre. Men noen ganger skulle man ha vært mykere i kantene, andre ganger hardere.

Det blir stille igjen. – Jeg tror jeg stopper der.

– Apropos stopp. Hvor lenge kan du holde på i dette tempoet?

– Livet jeg har nå, er ikke kompatibelt med familie. Staben her er min familie. Slakker jeg opp nå, er de siste to årene med blodslit forgjeves. Jeg tar et år til. Er det ikke det man sier?