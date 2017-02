«Rygge(r) ut» med redninga

Nerbygda solgte ut Istindportalen to ganger i helga med årets revy, «Rygge(r) ut». Der ble begivenheter i kommunen og verden for øvrig det siste året presentert med et aldri så lite skråblikk. Ikke uventet startet det hele med den saken Nye Troms sannsynligvis skrev flest spaltemeter om i fjor og har fortsatt med i 2017. Nemlig 339 skvadrons framtid. Hele revylaget startet med en flygende sang, før ordføreren, fritt tolket av Jonas Bergstad, ønsket velkommen. Den godeste storhaugingen fortvilte noe over helikoptersaken.



– Tida tatt i betraktning lot det seg ikke gjøre å løse saken med smørfisking i kulpen, sa han.

Se bildet større GJESTENE FRA ALTA: Tommy Berg, Bjørn Fermann og Jan Gunnar Evertsen er vanligvis en del av Altarevyen. Lørdag hadde de flere gjesteopptredener i Istindportalen før de skulle videre til Thailand for å finne seg dame, men mamma hadde ikke pakket passet for dem.

Detaljpresisjon

Men han hadde funnet ei kriseløsning. Skulle det bli så galt at den beredskapstjenesten 339 skvadron gir sivilsamfunnet, forsvinner, var nødløsninga på plass.



– La meg presentere den nye luftbårne beredskapstjenesten i Målselv. Han kommer direkte fra Kvænangen, dette er Supermann, fortalte han.



Denne sketsjen viste et fruktbart samarbeid som fortsatte gjennom revyen. Tre av Altarevyens revyartister, Tommy Berg, Bjørn Fermann og Jan Gunnar Eilertsen, var med på Rygge(r) ut sammen med Nerbygdas revyartister og alene. Supermann ble spilt av en av altaværingene. Sammen gikk de på leting etter Hæren. Kunne den være her?



Som ordføreren selv, og da mener vi Nils Foshaug himselv, sa etter forestillinga: Det er i de små detaljene Bergstad gjør ordførerparodien så godt. For en som ukentlig har mye kontakt med ordføreren, var dette revyens soleklare høydepunkt. Men det var flere å ta av.

Se bildet større OGSÅ TIL VANNS: Nerbygda holdt seg ikke bare over vannoverflata. Også villaksen (Elisabeth Gabrielsen og Marit Pedersen) og lakselusa (Irene Rostad, Vivi Fjeldstad og Randi Myren Bjelland) fikk sin egen sketsj.

Livshøydepunkt annonsert

Nerbygda revylag bøy på alt fra hysterisk morsomme sketsjer basert på stereotypier, stumrevy, viser til ettertanke og politisk satire, til litt underbuksehumor. Altså noe for enhver smak. Et livshøydepunkt ble annonsert, og det under den faste spalta Agurknytt. Det var nevnte Bergstad, som noe rødmende kunne meddele at han skulle bli far til sommeren.



– Han har ikke skjønt hva som kan ha forårsaket dette. Han kunne hoppet av i svingen, men det var for glatt, fortalte nyhetsoppleseren.



Sannsynligvis falt ikke alle de 21 revynumrene i smak hos alle, men alle fant nok noe de flirte særdeles godt av. Revyens svakhet var avslutninga. Avslutningsnummeret hadde ikke det trykket et avslutningsnummer burde ha, og dermed kom slutten noe brått på. Nerbygda hadde så absolutt potensialet til å avslutte med det samme smellet som de startet med.



Alt i alt leverte Nerbygda en revy de så absolutt kan være stolt av. Publikum ble godt underholdt og kan le av den ei god stund fram i tid, i godt håp om at Supermann ikke blir nødt til å erstatte 339 skvadron en gang i framtida.