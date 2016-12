Feirer jul i det eldste huset i Målselv

– Jeg er oppvokst i dette huset, så jeg har feiret jula her fra jeg var liten, forteller Hallvar Brandskognes om den gamle stua fra 1798, som står på tunet på Brandskognes.

I 1975 bygde søstera hans en generasjonsbolig på den andre sida av elva, på Nylund. Foreldrene og lillebroren fulgte med. Fram til jula året før hadde jula naturlig nok blitt feiret i huset som forfedrene bygde.

– Far sa at da han låste døra, var det noen som ropte etter han, forteller han spøkefullt.

Når julefreden banker på

Fram til da var det som i dag er Målselvs eldste bevarte hus, bebodd. Nøyaktig 30 år senere sto det nybygde huset til Hallvar og Frid ferdig på hjemgården. De flyttet tilbake til gårdstunet hvor Hallvar vokste opp og hvor familien har bodd siden forfedrene kom flyttende fra Gudbrandsdalen og Østerdalen i 1793. Da jula kom, bestemte Hallvar og Frid seg for å starte nye juletradisjoner sammen med barna. Den første jula var feiret også Hallvars foreldre sammen med dem.

– Jeg tror det ble en mektig opplevelse for far. Det var flere innom fra hans generasjon i løpet av den jula, og det ble noen tårer på personer som ikke hadde vært i stua siden 1970-tallet, forteller Hallvar.

Brandskognesstua er nå blitt 218 år. Juletradisjonen er like sterk. I år teller de seks stykker til julehøytida.

– Når jeg fyrer i vedovnen på kvelden lille julaften, blir jeg som regel sittende ei stund i godstolen for å høre på stillheta. Da senker julefreden seg, sier Hallvar.

Julehøytida

Julaften starter i det nyeste huset på tunet. Når Sølvguttene har sunget og julefreden for alvor senker seg, blir den gamle stua fylt med lukten av ribbe og pinnekjøtt. Pakkene ligger under treet, og julekaffen blir også inntatt i denne stua. Kun med ett unntak har julehøytida blitt feiret i gammelstua. I år vurderte de å legge om tradisjonen og feire jula i det 201 år yngre huset på tunet.

– Yngstedattera vår, som vi ikke tidligere har oppfattet som så veldig tradisjonsbundet, studerer i Bergen. Vi vurderte i år å feire jula i det andre huset, men da fikk vi klar beskjed om at å feire jula uten å gjøre det i gammelhuset, var utenkelig. Kaffen blir servert her etter julemiddagen. Og pakkene blir åpnet her, forteller Frid.

De viktigste elementene

Huset er som skapt for julehøytida.

– Stemninga i huset er hele tida rolig. Det er ingen ventilasjonsanlegg eller støy her. Den eneste lyden er knitringa fra ovnen, og det innbyr til ro. Skulle noen gå igjen i dette huset, er de i alle fall vennlige, forteller de og flirer.

Vi har en god blanding av gammel og ny julepynt. Sånn må det være, for alt varer ikke evig.

Huset byr på juletradisjoner som er eldre enn familiemedlemmene.

– For meg er det ikke det estetiske med julepynten viktig. Det viktigste er å få fram den julepynten som har historia med seg. Det er viktigere at enkelttingene kommer fram, enn at alt skal stå i stil til hverandre, forteller Frid.

Hun viser fram hjemmelagde julenisser, som er minst 70 år gamle. Og juleduken som ble sydd under 2. verdenskrig på en fallskjermduk.

– Det blir ikke jul uten at vi har tatt dem fram i gammelstua, sier Frid.

Pyntet for fest

Sammen med julepynt som er eldre enn de fleste som kommer på besøk, har de supplert med juledekorasjoner av nyere dato.

– Vi har en god blanding av gammel og ny julepynt. Sånn må det være, for alt varer ikke evig. Og så har vi noe som er gammelt, men nytt hos oss, forteller de.

Stua blir ikke bare brukt på julaften. Når de har tilstelninger, både før, i løpet av og etter jul, er det i gammelstua de inviterer til fest.

– Det er her vi har festligheter sammen med venner og familie. Mens huset ennå er pyntet, har vi søskenbarntreff, både fra fars og fra mors side av slekta, og da er det opp mot 40 personer her, forteller Hallvar.

Julelys med historie

I 1922 ble det lagt inn strøm i huset, og julelysene som ble montert på juletreet, ble raskt byttet fra levende til elektriske. Hallvors tante og onkel, som bodde i huset, skrev bakpå og inni eska til juletrelysene hvordan jula hadde forløpt seg i løpet av krigsårene. I 1943 skrev de at de håpet at de neste jul var «kvitt de forbannede tyskerne». I januar 1946 skrev hun at den første jula etter at krigen var over, hadde forløpt fredelig. Været hadde vært fint. Så ble det 35 kalde minusgrader. Dagen juletreet skulle ut, 19. januar, regnet det.

Julelysene har tilhørt tanta og søskenbarnet til Hallvor, og for noen år siden ble huset og julelysene, som ble kjøpt inn i mellomkrigsårene, gjenforent. Julelysene som henger på årets juletre, ble sannsynligvis kjøpt på samme tid. Om ikke tidligere.

– Selve lysene har falmet litt. Men kun ei lyspære har sluttet å virke, ellers er alle lyspærene originale. De må ha blitt laget for å vare, sier Hallvar.

Akkurat som Brandskognesstua, Målselvs eldste bevarte hus. Hvor gamle juletradisjoner møter nye, denne jula for 219. gang.