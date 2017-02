Livet etter hjerneblødning

Henrik Ibsen skrev i sin tid «En god vilje kjenner ingen umuligheter», og dette er Bengt Arne levende bevis på. Med ren vilje og stahet har han klart å trene seg opp fra det som kunne vært et liv uten språk og lite bevegelighet. Bengt Arne var en helt vanlig gutt med en helt vanlig oppvekst i en helt vanlig bygd. I voksen alder ble han gift og fikk ei datter og tre stesønner. For noen år siden jobbet han som avløser for broren sin og på kantina til kona. Tidligere hadde han jobbet både som møbelsnekker og som pølsemaker på Nortura. Med andre ord var Bengt Arne en allsidig arbeidsmann som også var en aktiv laksefisker og elgjeger.



Men 15. august i 2010 skjedde noe som ingen hadde forutsett. Kona var i andreetasjen og la sammen klær, og da hun kom ned i stua fant hun mannen sin surklende i sofaen. Hun fikk lagt han i stabilt sideleie og ringt legen. Etter å ha snakket med svigerfaren sin for å få gårds- og bruksnummer, fikk de guidet ambulansehelikopteret til riktig sted. Så bar det i vei til sykehuset for å få reddet Bengt Arnes liv. Det viste seg at han hadde hatt en kraftig hjerneblødning, og han måtte opereres. Selv husker han ikke noe fra tida rett før og etter hjerneblødninga.



– Jeg ble bare slått ut, sier han og knipser i fingrene.



Han husker også veldig lite fra sitt opphold på sykehuset, som varte i over tre uker. Men det han hørte og så da han først våknet opp, glemmer han aldri.



– Dattera mi sto ved siden av senga og skrek: «Pappa, pappa. Ikke dø», sier han.



Bengt Arne skjønte ingenting. Han skulle da ikke dø, hva i all verden var det hun snakket om? Han visste ikke da hvor nært han hadde vært døden. Like lite visste han om den lange veien han hadde foran seg for å ta tilbake livet sitt.

Vanskelig å akseptere

Drøyt seks år fram i tid sitter Bengt Arne på voksenopplæringa på Bardufoss. Det er tirsdag og han feirer femti år. Sammen med han er lærer Karin Swart-



Donders og hans hjelper Elvira Myrvoll. Ivar Henriksen fra Voksenopplæringa kommer også innom klasserommet for en kopp kaffe. Praten og latteren sitter løst, og Henriksen understreker hvor stor forskjell det er på Bengt Arne nå og første gang de møttes. Alle er imponerte over hvor stor framgang han har gjort. For da Bengt Arne våknet i sykesenga for seks år siden, hadde han vært bevisstløs i flere dager. Over han sto leger og sykepleiere, og Bengt Arne skjønte ikke hvor han var. Ikke kunne han spørre heller, for han klarte ikke å snakke.

Se bildet større DA LIVET SNUDDE: Dette er ett av bildene som er i dagboka Bengt Arne fikk fra sykehuset. Det var en stund usikkert om han kom til å overleve hjerneblødninga.

– Jeg kjente ordene, men fikk dem ikke ut, sier han.



Legene hadde sagt at han egentlig skulle vært død. Den første tida sov han for det meste, og han kunne ikke gå. Første gang han skulle sitte i senga, måtte det åtte personer til for å hjelpe han opp. Selv husker Utby lite fra sykehusoppholdet, men sykepleierne laget en dagbok til han mens han var der. I den kan Bengt Arne lese hva som skjedde mens han var på sykehuset, og se på bilder fra oppholdet sitt. Han syntes først at det var vanskelig å se på bildene, men nå går det greit. Bengt Arne er nå skilt og bor i omsorgsbolig, hvor han har hjelpemidler som sørger for en enklere hverdag for han. Men livet som funksjonsfrisk er ikke glemt.



– Den største utfordringa er å akseptere at man havna i denne situasjonen. Jeg har vel ennå ikke akseptert det, sier han.

Logoped og fysioterapeut

Det skulle mye trening og tålmodighet til for å få kroppen til å adlyde hjernen igjen. Bengt Arne begynte å gå til logoped og måtte blåse i en brusflaske for å trene opp lungene sine. Etter en måned klarte han endelig å få fram noen ord igjen. Samtidig gikk han til fysioterapeut, og sakte, men sikkert kom han seg på føttene igjen. Men for to og et halvt år siden tråkket han over, og siden da har han måttet trene på å gå igjen. Nå sitter han for det meste i rullestol, men hver dag går han seg en liten tur hjemme.



– Jeg har som mål å komme meg opp på beina igjen, sier Bengt Arne.



Håpet er at han i løpet av de to neste årene skal være så sterk i føttene at han klarer å gå uten hjelp. Da gleder han seg til å kunne fiske fra båt igjen og å kunne komme på omvisning på sin gamle arbeidsplass på



Nortura. Av hygieniske årsaker kan han ikke komme inn på



anlegget med rullestol. I dag snakker Bengt Arne rent og tydelig, og kommentarene kommer kjapt. Galgenhumor har han uten tvil.



– Humoren får ingen ta fra meg, sier han.



Han kommer med mange historier i løpet av den lille bursdagsfeiringa og tar blant annet opp en episode som skjedde da han var under opptrening på Sundås. Han beskriver det som et fantastisk sted, men må flire når han tenker på den gangen han hadde satt fast beina i senga. Stesønnen kom på besøk og så at beina hans satt fast i enden av senga som var av jern. Det endte med at vaktmesteren måtte sage han løs fra senga.



– Jeg håper jeg slipper å betale, sa jeg til han da, sier Bengt Arne og ler.

Sosiale medier

Etter å ha trent seg godt nok opp, har Bengt Arne vært med på elgfester med sitt gamle jaktlag og utallige fisketurer. Han har vært på konserter og messer, og minnes da han traff Lars Monsen på Villmarksmessa i Bardu for et par år siden. Monsen spurte direkte ut hva som hadde skjedd med Bengt Arne.



– Vårherre slo meg i hodet med en hammer, svarte jeg da. Da flirte han og sa at det kom han aldri til å glemme, sier Bengt Arne.



Han foretrekker at folk snakker med han og gjerne spør om det de lurer på. Gamle venner har innrømmet at de har unngått ham når de har sett han på butikken, og han merker at noen er usikre på hvordan de skal oppføre seg rundt han. Men nå har han gjenopprettet kontakten med de fleste av vennene sine, noe han er glad for. Facebook er én av kanalene han har klart å få kontakt med venner og bekjente på. Men Bengt Arne ser dårlig og trenger en forstørrelsesskjerm for å kunne lese. Utfordringa med en datamaskin er at han ikke får forstørret skrifta nok. Han har derfor vært i kontakt med kommunen for å se på muligheten til å få en Ipad, noe de nå har innvilget. Denne kan han legge under forstørrelsesskjermen på samme måte som han gjør med en avis eller en bok. Nå ser han fram til å kunne være mer aktiv i sosiale medier.



– Det er vanskelig å opprettholde kontakt med gamle kamerater, jeg får mer kontakt med gamle venner på sosiale medier, sier han.



Ipaden er ikke kommet ennå, men lærer Swart-Donders vet råd. Siden det er Bengt Arnes bursdag, har hun bakt en kake til han. Ved hjelp av sønnen har hun bakt en kake som ser ut som en Ipad, med symboler av blant annet Youtube, Facebook og



Itunes. Dette bringer fram latteren hos Bengt Arne, som får ta til takke med kaka enn så lenge. Mannen med jernviljen ser humoren i det meste og gleder seg til å se hva resten av livet har å by på.



– Jeg ser lyst på livet, jeg kan ikke se mørkt på noe nå, sier jubilanten.