 Listhaug er oppegående, rakrygget og lett å forstå

ANBEFALER: Skal du lese ei bok i 2018, mener Lars Nymo det må være den nyeste boka til Terje Tvedt. «Det internasjonale gjennombruddet» skisserer utviklingen i Norge i sammenheng med nasjonens store ønske om å redde verden, noe Nymo nå tror truer hele vår kultur og vårt levesett.

BARDUFOSS: Målselvs tidligere ordfører retter blikket ut over både kommunens og landets grenser når han nå frykter at våre norske verdier skal gå tapt som et resultat av en blåøyd og populistisk innvandringspolitikk.

