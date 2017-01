Kunstmaleren på Øvergård

Odd Mølleskog (til høyre) ble født den 12. juni i 1917 i Trondheim og døde den 8. september i 2008 på Øvergård i Balsfjord. Han ble altså 91 år gammel. Mora, Helga Pedersen, var 21 år da Odd ble født. Hun var fra Vågan i Lofoten, og hennes yrke er oppgitt som abeiderske eller sydame. Faren het Edvin Artur Johansen. Dessverre har vi ikke flere opplysninger om han. Da Odd var 7 år, døde mor, og Odd vokste opp hos sin tante, Inga Mølleskog. Hun var fra Steigen i Nordland og døde da Odd var 42 år. Det fortelles lite om Odds barndom og ungdom, men det er all grunn å tro at han fikk en god oppvekst hos sin tante. Han ble for øvrig konfirmert da han var 15.

Talentfull

Odd viste tidlig et stort talent for tegning og maling. Han flyttet tilbake til Trondheim der han snart kom i kontakt med kunstnermiljøet, og da hans tegneferdigheter ble oppdaget, kom han fort i lære hos flere kunstmalere. Og for å livnære seg var han gatemaler i Trondheim der han malte landskapsmotiv og dessuten portretter av forbipasserende som ønsket det. Ett av motivene fra den tiden forestiller en bakgate med følgende tekst: Home sweet home! Bildet kan muligens forestille hybelhuset han bodde i den gangen. Han malte etter hvert portretter av flere kjente personer, bl.a. av Ragnvald Iversen, språkforsker og filosofiprofessor i norsk språkvitenskap ved NTH (nå NTNU), av Jacob Kristian Jacobsen, kontorfullmektig, og av Håkon Ingebrigt Nygård ved Trondheim-politiet. Begge de to sistnevnte falt under krigen og ble altså hedret med hvert sitt portrett, en stor æresbevisning for Odd som fikk dette oppdraget. Det førstnevnte portrettet ble hengt opp på NTH og det sistnevnte på kontoret til konstabelvakten i Trondheim. Dessuten gjorde Bodø kunstforening innkjøp av et Mølleskog-bilde, malt i 1946. Trolig finnes flere av Odds malerier i privat eie i Trondheim. En privat samling på over 200 av hans arbeider, nå lagret på minnepinne, har vært utgangspunktet for denne presentasjonen.

Nordnorske røtter

Som allerede nevnt hadde Odd sterke nordnorske familierøtter, lokalisert til Vågan og Steigen i Nordland. Utenfor Svolvær fikk han seg en liten hytte, og mange av hans malerier har nordnorske motiv. I tillegg skulle Odd få et enda sterkere tilknytning til Nord-Norge, landsdelen som fylte hans hjerte og sinn med lyset, vinterstormer og mørke, en evigvarende kjærlighet – som han i tillegg skulle få dele med en nordnorsk kvinne, Martha.

Se bildet større Skogsveg

Martha Øvergård

Odd møtte Martha i godt voksen alder, de giftet seg med hverandre og flyttet nordover til hennes barndoms bygd, Øvergård i Balsfjord. Dette skjedde i midten av 1980-årene da de begge var blitt pensjonister. Martha var utdannet helsesøster og skulle senere få bruk for sin utdannelse i en spesiell situasjon. Dette vil jeg komme tilbake til. På Øvergård levde de to et rolig pensjonistliv og deltok ikke, til å begynne med, i særlig grad i det sosiale livet i bygda. De trivdes best for seg selv – der han malte og tegnet og hun stelte huset. I tillegg var de friluftsmennesker, og Odd var glad i skigåing. Dessuten hadde han motorsykkel, først en Triumph og så en BMW. Likevel brukte han helst tråsykkel når han skulle småhandle, og selv om Skogvegen til butikkene i Nordkjosbotn var både lang og kronglete, syklet han alltid her og ikke nyvegen. Motorsyklene brukte de gjerne på lengre turer, for eksempel på besøk sørpå, der Martha hadde sin søster Tordis. De var lett kjennbare der de dro frem på sine gamle motorsykler med gamle lær- og korkhjelmer! Også lokalavisene oppdaget dette.

Se bildet større Gate i Venezia

Samliv

Siden Odd og Martha møttes relativt sent i livet, som nevnt, og begge har gått bort, har det ikke vært enkelt å finne fram til hendelser som kan være av allmenn interesse. Men noe har Odds niese, Sigrid, funnet fram til, for eksempel disse hendelsene:

På deres mange motorsykkelturer sørover hendte det en gang at de hadde et trafikkuhell ikke langt fra Bodø. Det gikk ikke bedre til enn at de begge havnet på Bodø sykehus, og han hadde fått de største skadene. Altså måtte de da belage seg på et sykehusopphold som strakk seg over uker. Martha, som bare var lettere skadet, var snart på føttene igjen, og for å få dagene til å gå mens hun ventet på Odd, tok hun seg like godt jobb på sykehuset! Hun var, som nevnt, utdannet sykepleier. Det må og nevnes at når de krysset Saltfjellet på tur sør- eller nordover, stoppet de gjerne og hilste på samefamilien Blind som hadde tilhørighet til vår landsdel i form av sommerbeite for reinhjorden. Fruen i huset, Annie Blind, spilte nemlig hovedrollen i en film, «Midnattssolens sønner», som ble tatt opp i Storfjord og Balsfjord, der blant annet Storvannet var skueplass for et dramatisk oppgjør mellom reineier og reintyver – samt med innslag av kjærlighet.

Hjemme på Øvergård hendte det seg fra tid til annen at Martha inviterte til dameselskap. Disse selskapene var og til stor moro for Odd. Som den samfunnsinteresserte personen han var, likte han å troppe opp i disse selskapene for å finne ut hva damene i bygda visste om storpolitikk. Og det var ikke enkle spørsmål han kom med. Ett av dem var om noen visste hvor stor USAs utenriksgjeld var per dato! Og svar fikk han, og gleden hans var stor når han fikk riktige svar! Odd skrev gjerne i lokalavisene, Nordlys og Tromsø, om temaer som opptok han, blant annet lokalpolitikk. Det som imidlertid preget hans skriverier, var nærmest en overdreven bruk av fremmedord, noe som neppe falt i smak hos alle lesere.

Faktum var at Odd hadde øyeblikk der han lurte på om han heller skulle ha valgt sangutdannelse i stedet for malerkunsten. Han hadde en usedvanlig flott sangstemme og var operaelsker på sin hals. Han sang ofte, og han kunne gjerne og uten forvarsel dra opp noen toner i godt selskap. Etterpå kommenterte han hendelsene med at han måtte trimme magemusklene regelmessig!

Se bildet større Blå havn

Patrioter

Martha og Odd hadde svært liten forståelse for herrefolket, tyskerne, og deres annektering av det vakre landet vårt. Odd, som også hadde jobbet i Forsvaret en periode, var ofte i konfrontasjon med tyskerne, og Martha hadde flere mishagsytringer om de såkalte tyskertøsene. De to var sterke patrioter og norgesvenner. Det var stort for dem å få oppleve den norske naturen der de ofte var på tur. Odd ønsket at begge deres gravstøtter skulle ha med det norske flagget. Norskdom og frihet var to av slagordene deres – skapt som følge av fem års okkupasjon under krigen. Og hvis man studerer gravskriften Odd fikk satt på Marthas gravstøtte, skjønner man at det norske og fedrelandet hadde en spesiell plass i deres hjerter. Innskriften lyder slik: Av Norge er du kommet, til Norge skal du bli. Av fedrelandet skal du atter oppstå.

Annerledes hverdag

Da Martha døde i 1998, ble hverdagen svært annerledes for Odd. Han opplevde ensomheten som trykkende og plagsom – det hadde jo vært Martha som sto for det daglige stellet og også trivselen i hjemmet. Hjemmehjelp var i utgangspunktet uaktuelt for han, for han ville ikke ha fremmede i huset. Etter hvert lærte han å sette stor pris på besøk, og han lot seg overtale til å reise mer. Det endte med at en langtur ble lagt til Italia, til Venezia. Det måtte bli med buss, for flyreise var uaktuelt. Han likte nemlig å få med seg detaljene i landskapet, som han uttrykte det.

Venezia skulle bli hans store utenlandsopplevelse når det gjelder idetilfang av nye malermotiv.

Det ble flere skisser fra byen, av de spesielle bygningene, kanalene, gondolene og menneskelivet for øvrig. Etter hjemkomsten startet han på et spesielt bilde av Venezia. Dette arbeidet holdt han på med helt til sin død. Altså finnes Odds ufullendte mesterverk!

Se bildet større Skog

Kunsten

En kunstner er gjerne mer opptatt av å reprodusere egen opplevelse og også videreutvikle den samtidig som egenopplevelsen finner sted, enten det gjelder maleri, poesi, prosa, skulptur eller andre kunstarter. Slik var det og for Odd. I tillegg var han totalt uten behov for å vise sin kunst til andre eller tjene på den. Selv opplevde jeg nettopp dette da jeg flyttet til Nordkjosbotn på 1980-tallet og inviterte meg selv til å bli kjent med kunstneren og hans arbeider. Ønsket mitt ble høflig avslått! Hvorfor skulle han ta imot en fremmed person, det pleide han jo ikke å gjøre!

Min betraktning her blir selvsagt ingen vurdering av hans kunst, det har jeg ingen forutsetning til. Jeg kan bare gi til kjenne en tilnærmet subjektiv opplevelse knyttet an til allmenngyldige og tilgjengelige vegvisere innenfor grenseområdet for Odd sitt kunstneriske livsverk.

Det er hevet over tvil at Odd hadde en særegen kunstnerbegavelse. For å komme i nærheten av hans kunstopplevelse, må hele hans produksjon sees i sammenheng. At hans anvendte teknikker og valg av farger forteller om profesjonalitet, er sikkert, og at hans valg av alternative løsninger for lerret ble papplater og bakplater av ulik kvalitet, kan skyldes mangel på tilgang av lerret i etterkrigstiden, eller hans manglende interesse for bevaring, da det var visualisering av egne opplevelser som var av størst betydning – eller en kombinasjon av begge. I alle fall er en del av hans arbeider i en slik stand at de krever både oppstramming, rammer og også glass (refleksfritt). I noen tilfeller har forannevnte valg av lite egnete bakgrunns- plater resultert i kvalitetsforringelse av fargene. Dette etterarbeidet holder vi nå på med. En bremsende faktor er finansieringen, da den vil avhenge av påtenkte, omsøkte tilskuddsordninger. En eventuell presentasjon av hans bilder, en utstilling for bygdefolket, vil derfor kunne trekke ut i tid, men vi håper den vil finne sted!

Tilbake til hans arbeidsmetoder og motivvalg. Hans mange skisser viser stor ferdighet i anatomisk tegning, noe som forteller om en solid tegneteknisk bakgrunn for videre eksperimentering med farger. Likevel er ikke maleriene hans i regelen kopier av naturalistisk tenkning. Eksempelvis vil ikke et malt hus mangle formidlingsevne selv om vinduer mangler, da bygningen er gitt en annen funksjon enn beboelighet. Derfor vil det bli meningsløst å kritisere et kunstverk for manglende detaljrikdom uten tanke på helhetsinntrykket. Når det gjelder fargevalg og fargekombinasjoner, vil en kunstner stundom være styrt av egne emosjoner og øyeblikks opplevelser, både positive og negative – og også av valgte bakgrunnsmotiv. De fleste av Odds arbeider ble til i Trondheim, på hytta i Svolvær og på Øvergård. Slik ble det at den nordnorske naturen og folkelynnet kom til å spille en sentral rolle i hans landskapsbilder. Dette har og sammenheng med hans store kjærlighet til Nord-Norge.

Fargebruken hans spenner seg fra harmonisk nedtoning av skarpe og fargerike hovedfarger, rødt, gult og blått, til en gråbrun fargeflate som omfavner hele motivet. I andre tilfeller brukes hovedfargene til å forsterke en ønsket situasjon. Hans bilde, hanekylling, i gult og sort, utrolig detaljrikt, fasinerer og minner ikke så lite om et Chagall-inspirert glassmaleri. Odd fanger den observante publikummer ved en bakenforliggende invitasjon til personlig opplevelse. Har du for eksempel vandret under broene i Paris, eller hatt ønske om å gjøre det, da vil du trolig nikke gjenkjennende til hans penselstrøk.

Se bildet større Venezia (Odds ufullendte)

Hans mange akvareller og skisser viser hans evne til å gjengi formfullendte og riktig proporsjonerte figurer, enten det er dyr ute i naturen eller et menneske på skøyter eller i virvlende ballettdans. Som alt nevnt er dette grunnleggende ferdigheter for all videreutvikling av bildende kunst. Eksempelvis var Picasso en fremragende fotografisk tegner allerede i guttedagene. Den ferdigheten ble lagt inn i hans arbeider, selv om det ikke alltid er lett å se. At Odd aldri tok sine bilder til en kunstutstilling, forteller ikke bare om en grenseløs beskjedenhet, men og om et stort tap for kunstelskere som aldri har fått oppleve Odd sine malerier. Med dette siste som utgangspunkt, synes jeg det kan være naturlig å foreta en sammenlikning med en liten skogblomst, ikke med Odd som aktiv samfunnsborger, men med hans beskjedenhet som kunstner, som nevnt:



Ein ven liten blome. Diktet er en salme, skrevet av svensken Alfred Blomberg, oversatt av Anders Hovden og tonesatt av Bjørn Eidsvåg. Her følger to av versene:

Ein ven liten blome i skogen eg ser

I granskogen diger og dryg

Og vent mellom mose og lyng han seg ter

Han står der så liten og blyg

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå

Der folk kunne skoda på deg

Å nei, eg trivst best mellom ringe og strå

Eg føddest til skogblome, eg