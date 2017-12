Har gått alle turene i «Til topps i Målselv»

ALDRI SUR PÅ TUR: Mariann Nesvold er en flittig topptur-gåer, og i år hadde hun med seg barnebarna Nicolay (bakerst) og Nathaniel (t.h) på flere toppturer. De har alle gått nok turer til å få seg krus i år. Lillebror Alvin har også vært med på én tur, og det blir helt sikkert flere til neste år. FOTO: Malin C. S. Myrbakken

STORJORD: «Til topps i Målselv» er over for denne gang, og mange innbyggere har benyttet seg av turtilbudet i år. For Mariann Nesvold er det gleden av naturen som stadig bringer henne opp på fjellet.

