Brenner for landbruket

BRENNER FOR LANDBRUK I HELE LANDET: Grunnen til at Georg Hegstad, Bengt Aspmo og mange av deres gårdbrukerkolleger i Midt-Troms aksjonerte tirsdag med vardebålbrenning, er at de ønsker et levende landbruk i hele landet. De frykter at den foreslåtte, nye jordbruksmeldinga vil bygge ned gårdsdrift og da spesielt i Troms. Foto: Kari Anne Skoglund

BALSFJORD: Tirsdag protesterte bønder over hele landet mot regjeringas jordbruksmelding ved å tenne bål. I Balsfjord er redselen at ei sentralisering av melkeregioner vil bety slutten for Tine på Storsteinnes.

