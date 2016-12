Oppfordrer folk til å være åpne om sin depresjon

Selv har den tidligere ambulansesjåføren klart å bruke depresjon som inspirasjon til å skrive sanger. Det er han glad for. Nylig ga han ut «SoulWaves», ei plate med 12 låter som han har brukt 13 år på.

– Det er ei plate som handler om mørke og vanskelige deler av livet som få har lyst å snakke om, sier Nyland.

Ikke alene

På spørsmål om han venter reaksjoner når han nå går ut og forteller om sin depresjon, er han klar på at det å slite er mer vanlig enn folk flest tror.

– Jeg håper at de med mørke tanker kan se at de ikke er alene, og at det er lov å prate om det. Gjennom min tidligere jobb som ambulansesjåfør opplevde jeg på nært hold hvor vanlig det er å slite psykisk på forskjellige måter. Likevel er det veldig vanskelig å snakke om for folk flest. Alle tror de er alene, sier Nyland.

Det siste er ifølge Nyland langt fra tilfelle.

– Har du problemer med et kne, er det lett å prate om det. Men har du psykiske problemer, blir det med en gang vanskeligere. Folk er redde for å prate om slikt, for de frykter at vennene skal bli ukomfortable. Min erfaring over mange år er helt klart at det er viktig å prate om det som er vanskelig. Og trenger du hjelp, må du ta kontakt med helsevesenet. Familie og venner kan støtte, men ikke reparere, sier han.

Vær åpen

Hans klare oppfordring til dem som sliter med depresjon, er å være åpen overfor sine nærmeste.

– Jeg har slått meg til ro med at jeg har perioder med depresjon, og for meg har det bidratt til at jeg faktisk har det mye bedre. Samtidig vet jeg at mange har det vanskeligere. Mitt råd er å fortelle om psykiske problemer til venner eller familie. Særlig i jula kan det bli ekstra mørkt og tungt om man blir sittende alene med tankene, sier Rolf-Erik Nyland.

Selv føler han en stor lettelse ved å gi ut denne plata.

– Det er som å feire en jækla bra depresjon, for å bruke litt svart humor. I de verste periodene klarer man ikke å skrive eller skape. Det har bidratt til at det tok så lang tid å bli ferdig. I tillegg har det vært et innholdsrikt liv, forteller han.

MØRKETID: Med Darktime og albumet Soulwaves setter Rolf Erik Nyland ord og toner på det mørke som har preget deler av livet hans.

– Jeg har jo også gitt ut to plater med WinterStrain i mellomtiden. Noen fans av det bandet, fra både Brasil, Canada og Australia, har bestilt den nye plata, sier han.

Mens Nyland spilte trommer i WinterStrain, spiller han keyboard og synger selv i det nye bandet han har kalt Darktime. De tre andre musikerne han har med seg på plata, er alle fra Balsfjord.

– Musikken er litt vanskelig å beskrive, annet enn at det er svært melodiøs rock, stemningsfull og litt symfonisk. Andre har trukket fram navn som Madrugada, Nick Cave og Roy Orbison. Det er litt snodig siden jeg ikke har plater med noen av dem, sier Nyland.

Livets mørke sider

Om salg av plata, der tekstene er på engelsk, tror han det meste går ut av landet, spesielt Europa.

– Jeg har alltid funnet trøst i triste sanger, for de treffer hjertet. Triste ting skjer, og det er godt å føle at noen andre forstår. En av sangene handler om barnerommet som blir stående tomt. Den har jeg allerede fått en rørende tilbakemelding på fra noen som har mistet et barn. Noen av tekstene kommer også ut av erfaringer fra ambulanseyrket. Jeg fikk mye død inn på livet, avslutter Rolf Erik Nyland.