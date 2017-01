Vil støtte familiebarnehage

I oktober vedtok kommunestyret å legge ned Malangen barnehage avdeling Hamnvåg. Det synes ikke Hamnvåg montessoriforening noe om, og leder Arild Eide tok kontakt med kommunen med ønske om et privat initiativ for å berge barnehagen.

I søknaden om godkjenning av familiebarnehage ble det lagt fram forslag til budsjett for drift på nærmere 1,1 million kroner, hvorav kommunalt tilskudd på 793 400 kroner. Et budsjett med utgangspunkt i syv barn.

Anbefaler tilskudd

I saksopplysningene til onsdagens formannskapsmøte vises det til at private barnehager ikke har rett til kommunale tilskudd dersom det samlede barnehagetilbudet eller i kommunen gir full barnehagedekning. Videre heter det at ut fra søknaden vil årlig tilskudd for fem barn utgjøre 607 500 kroner.

Rådmannen vurderer samtidig at Balsfjord kommunestyre har bedt om utredning om utbygging av Malangen barnehage, avdeling Mestervik og Hamnvåg.

«Det fremgår dermed at kommunen selv ønsker å øke barnehagetilbudet i det aktuelle området til å gi full dekning. Rådmannen anbefaler derfor at det i denne sak innvilges tidsbegrenset drift- og kapitaltilskudd», heter det i vurderingen fra rådmannen.

I sin innstilling ber rådmannen kommunestyret vedta at Sør-Malangen montessoriforening får drifts- og kapitaltilskudd ut fra fastsatte nasjonale tilskuddssatser fra oppstart 2017 til 14. august 2018. Ny søknad må fremmes for neste barnehageår.

Innstillingen fra rådmannen blir tatt godt imot av Hamnvåg montessoriforening, som har til intensjon å løse behovet for barnehageplasser i gamle Hamnvåg skolekrets.

– Det er kjempegreier, da vi er veldig interessert å ha barnehage i bygda. For folk med små unger er det et være eller ikke være, sier Arild Eide.

Han forteller at det er Sør-Malangen montessoriforening som har utarbeidet et konsept for en familiebarnehage med base i eksisterende kommunale barnehage som er vedtatt nedlagt.

– Det er montessoriforeningen som står i bresjen, og vi vil starte eget foretak når vi får klarsignal. Hamnvåg familiebarnehage blir en privateid barnehage for barn i alderen 0–6 år, og som eies av Sør-Malangen montessoriforening, sier Eide.

Venter på barnefamilie

Som leder av foreningen håper han politikerne følger rådmannens innstilling, samtidig som han mest sannsynlig også kan glede seg over tilflytting til bygda.

– Vi har fått kontakt med en tysk familie som skal flytte hit til våren. Det er en familie med flere barn, avslutter Arild Eide.