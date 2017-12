Vil spre juleglede til dem som trenger det mest

ET VARMT JULEØNSKE: Vårin Myhre Eriksen har et varmt juleønske denne jula. Hun tatt inititativ til en julegavedonasjon til sambygdinger som trenger en omtanke denne jula. Hun håper at mange ønsker å gi en gave, skrive noen ord eller dele gleder som varmer andre denne jula. Julegavene har allerede begynt å komme inn. FOTO: Kari Anne Skoglund