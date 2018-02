NY ANBUDSRUNDE: Det var Bussring som hadde den forrige fireårsavtalen med Forsvaret om flybusstilbud i Indre Troms. Når det nye anbudet skal inngås for flybusstransport, blir anbudet på et år. Og uten at sivile passasjerer får være med. (Arkivfoto: Terje Tverås)