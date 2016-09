Vil rydde opp i søppelet på Nordli

Nye Troms omtalte i slutten av august en forsøplingssak på Nordli i Nedre Bardu. En nabo anmeldte saken, og politioverbetjent Ragnar Schjølset forteller at saken fortsatt er under etterforskning. Bardu kommune har også tatt tak i saken, og fagleder Sindre Dahle i kommunens VAR-avdeling forteller at dialogen med grunneier for den eiendommen der forsøplinga befinner seg er god.

– Status i saken er at vi har hatt befaring på eiendommen sammen med grunneier. Grunneier har fått frist for å rydde opp, og hvis det ikke blir gjort innen fristen, vil vedkommende få et pålegg om rydding. Det er viktig å påpeke at det ikke er snakk om noen akutt forurensning, sier Dahle.

Han legger til at grunneier er innforstått med at det må iverksettes tiltak for å rydde opp.

Utslipp

I tillegg til forsøpling har kommunen også fått meldinger om mulig forurensning i samme område. Dette dreier seg om ulike saker. En av sakene ble meldt inn for noen måneder siden, mens den andre er av nyere dato. Dahle forteller at også disse sakene nå følges opp av kommunen.

– Kommunen er varslet om mulig kloakkutslipp, og vi har vært på befaring. Det er tatt flere prøver, og disse er nå analysert. Vi har akkurat fått svar på analysene, og skal nå vurdere hva vi gjør videre, sier Dahle.

Kommunen har vært kjent med at det har vært problematikk knyttet til vann og avløp på Nordli og har jobbet over tid med å rydde opp i dette.