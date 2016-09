Vil rydde kratt for over en halv million

MINDE: Engelskmannen Robert Paul Innes idé om å prøve ut selbetjent salgsbu her i Målselv har blitt en suksess.

BARDU: Norbohus har ryddet tomt vis-à-vis Rema og kjøpt 6 mål bak Skogbrynet. Just in case.

MÅLSELV: Målselv fjellandsby selger hyttetomter som varmt hvetebrød for tida.

MÅLSELV/BARDU: I et leserinnlegg i dagens Nye Troms går ordførerne i Indre Troms hardt ut mot forsvarssjefen. – Han spiller på et kynisk og taktisk argument som skaper frykt.

MÅLSELV: Selv om Målselvfossen i manges øyne allerede er en naturperle, er det mye som kan gjøres for å gjøre nasjonalfossen enda mer attraktiv. Lyssetting av fossen og hengebro er ifølge ordfører Nils Foshaug blant flere spektakulære tiltak.

BARDUFOSS: Knut Arild Hareide kom ikke med noen lovnader om hovedbasen for helikopter. Han la likevel ikke skjul på at føringene fra KrFs tre fylkeslag i nord kommer til å veie tungt.

BALSFJORD: For å finne ut om sykdommen CWD er kommet nordover, må elgjegere i Målselv og Bardu ta vare på elghoder under årets jakt.

MÅLSELV: Driftsbudsjettet i Målselv viser foreløpig et solid overskudd.

KULTURMINNEVERN





MÅLSELV: Forrige uke ble et tilbygg på et 200 år gammelt hus omtalt som vandalisme. Astrid Fjose håper ikke dette fører til at eiere av eldre hus vil gi opp planer om å utbedre dem til dagens behov.