Vil redusere og privatisere hjemmehjelpstjenesten

KOSTBARE SYKEHJEMSPLASSER: En plass på Barduheimen koster i snitt 1,1 millioner kroner i året. Hver femte innbygger over 80 år bor på institusjon. Men i stedet for å styrke hjemmetjenesten og derigjennom kunne bidra til at flere kan bo hjemme lenger, velger Bardu kommune å kutte i hjemmehjelpa. (Arkivfoto: Knut Solnes)