Vil lyssette og bygge hengebro over fossen

Sammen med rådmann Hogne Eidissen var målselvordføreren fredag og så på Målselvfossen og området rundt. Dette for å se hvilke potensiale som kan videreutvikles.

– Det ble gjort en kjempejobb for noen år siden, men alt forvitrer i løpet av tidenes år. I dag er det slik at man ikke kommer ned til laksesjået med rullestol. Det å tilrettelegge slik at alle kan komme ned dit og se nasjonalfossen, tror jeg er viktig. Fredagens befaring var i så måte for å se på muligheter og tenke fremover, sier Foshaug.

Hengebro med lyssetting

Hans klare ønske er å gjøre området enda mer tilgjengelig og attraktivt for besøkende.

– Absolutt. Å komme nært på opplevelser er spennende. Å stå på ei hengebro over nasjonalfossen må være en opplevelse mange kan tenke seg. Tenk å kunne stå der på ei hengebro med tusen kubikkmeter vann i sekundet dundrende under føttene dine og kjenne lufttrykket og vannspruten mot deg. Det vil være en mektig følelse og en enorm opplevelse, sier han.

Han mener det bare er fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres.

– Hva med å lyssette på undersiden? Det vil være et fantastisk skue både sommer og vinterstid, mener Foshaug.

Målselvordføreren er klar på at eventuelle utbygginger ikke må skjemme ut terrenget.

– Teknisk og topografisk sett vil det være fullt mulig å få bygd ei slik hengebro, men den må utformes slik at den ikke skjemmer naturen.

Vil knytte sammen turistattraksjoner

– Avstanden mellom Målselvfossen og Fjellandsbyen er heller ikke lang, så det er ikke umulig med en tursti som vil knytte sammen de to turistattraksjonene, mener Foshaug.

Han er samtidig klar på at skal ideene realiseres, må det stables til veie penger.

– Vi er på idé- og planleggingsstadiet, men vi ønsker som sagt å gjøre Norges nasjonalfoss enda mer attraktiv. Hvor langt det er til utførelse av de spektakulære planene, er derimot for tidlig å si, avslutter Nils Foshaug.