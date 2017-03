Vil leie ut leiligheter i Fjellandsbyen

KJØPTE HUS: I går ettermiddag solgte faglig leder for eiendom hos Sparebanken Nord-Norge, Øystein Eikrem, et hus med seks utleieenheter i Målselv fjellandsby til Frid Einarsdotter Fossbakk. – Jeg er optimistisk og har tro på Målselv fjellandsby og fritidssegmentet her, sa den fornøyde huskjøperen. Foto: Vera Lill Bjørkhaug