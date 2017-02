Vil legge ned skolen

Saken om omstilling i Balsfjord kommune skal først behandles i levekårsutvalget mandag før saken skal til politisk behandling i formannskapet to dager senere. Her foreslås en rekke konkrete kostnadsreduserende tiltak med en kalkulert effekt på til sammen 9,2 millioner.

Store besparelser

Som så mange ganger før står skolene på Malangseidet og Laksvatn på kuttlista til administrativ leder i Balsfjord kommune. Begge er tiltak rådmannen mener vil gi besparelser allerede inneværende år. Henholdsvis 680 000 kroner og 1,1 årsverk ved å legge ned Malangseidet skole og 840 000 kroner og 1,5 årsverk ved å flytte ungdoms- og mellomtrinnet fra Laksvatn til Nordkjosbotn.



«Dersom alle elevene på Malangseidet skole flyttes, vil det i praksis bety at 22 elever fra skolen startet ved Sand skole høsten 2017. Besparelsen kommer av at det totale antall klasser reduseres, samt besparelse på driftsutgifter til bygg og besparelse i administrasjonen», skriver rådmannen i sin utredning.



Tallene som fremlegges, viser at nedleggelse av skolen vil gi besparelse på 1,6 millioner og 2,5 årsverk hvert år de neste tre årene. Og gi et større fagmiljø på Sand skole.



«Elevtallet i klassene ved Sand skole vil øke og fremdeles være under 20 elever. Dette er gunstig størrelser på klassene, da elevene har flere mulige samarbeidspartnere og flere å sosialisere seg med», heter det i begrunnelsen fra rådmannen.



Samtidig heter det at forslaget kan gi rom for å flytte barnehagen fra leide lokaler til Malangseidet skole.

Flytting av elever

Når det gjelder flytting av ungdoms- og mellomtrinnet, vises det til at besparelsen hvert år fra 2018 til og med 2010 er på 2,1 millioner og 3,7 årsverk.



«Dersom ungdoms- og mellomtrinnet flyttes, vil det i praksis bety at 34 elever fra Laksvatn starter ved Nordkjosbotn skole høsten 2017. Ved ei overflytting fylles det flere elever i klassene ved Nordkjosbotn skole som allerede har en lærer», skriver rådmannen.



Blant konsekvensene av en slik flytting heter det at elever i små klasser får delta i rene klassetrinn med flere elever, noe som er bra både for det sosiale og det faglige. Også det at større enhet medfører stordriftsfordeler og gunstige klassestørrelser blir sett på som positivt.