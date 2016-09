Vil ha tilbake samlingsstedet

Da Nye Troms snakket med gjengen i idégruppa i midten av mai, kunne de fortelle at det på årsmøtet i Sørkjos og omegn bygdelag kom fram at det skjer lite aktivitet for unge og bygdas folk generelt.

– Vi følte vi var i ferd med å miste bygdehuset som samlingspunkt. Derfor fant vi unge ut at vi ville skape mer aktivitet å få samlet bygdas folk. Derfor dannet vi ei idégruppe som skal bidra til å få et nettverk for å skape mer liv i bygda, sa Mariann Falung Lunde.

Stor dugnadsinnsats

Siden den gang har gruppa, som har gått fra å hete idégruppa til aktivitetsgruppa, vært svært så aktiv. Allerede i juni startet ryddingen i og rundt bygdehuset.

– Vi ønsket større tilhørighet og bedre samhold, samtidig som vi synes det var for galt at huset stod der uten å bli brukt. Vi startet derfor med en sårt tiltrengt rundvask der vi vasket alt av vegger, tak og gulv. I tillegg ble opprydding av uteområdet gjort, og alle rom inne ble ryddet, ja til og med loftet. Dermed ble en container fylt med rask og skrot og kjørt på fyllinga, sier Falung Lunde.

Sammen med Arild-Inge Nilsen, May-Britt Nilsen og Lisa-Marie Falung Lunde har hun stått i bresjen for dugnadsarbeidet som har involvert et tjuetalls personer.

– En stor takk til alle sammen som har bidradd med å fornye bygdehuset. Mange dugnadstimer er gått med til oppussing. Blant annet har vi malt toalettene og satt opp nye lampeskjermer. Dyktige damer i Lapp & Lørv har sydd nye gardiner, og snart har de nytt sceneteppe ferdig. I tillegg er lillesalen malt, hvor vi fått et koselig rom med leker, biljard, sofa og bord, sier Arild-Inge Nilsen.

Samhold og aktivitet

De fire poengterer at ønsket er å få mer aktivitet og samhold for unge og gamle i bygdelaget. I den forbindelse skal aktivitetsgruppa arrangere åpen dag, pubkveld for medlemmer og håndarbeids-bakemesse i løpet av høsten.

– Kostnadene på arbeidet som hittil er utført, er kommet opp i rundt 70 000 kroner. Det betyr at vi også må få inntekter. Derfor skal vi arrangere åpen dag for alle, lørdag 1. oktober. Under arrangementet som pågår på dagtid, vil det være kafésalg med både kaffe, kaker, brus, pølser og lapskaus. Vårt fokus er en dag med sosialt samvær for folk i alle aldre og leker for barna, sier Lisa-Marie Falung Lunde.

Hun forteller at lagets Facebook-gruppe består av 254 medlemmer, mens medlemstallet i Sørkjos og omegn bygdelag i skrivende stund er rundt 180. Senere samme kveld kan de av lagets medlemmer som melder seg på få være med på pubkveld.

– Dette er en pubkveld for lagets medlemmer. Med tanke på bestilling av varer har vi satt påmeldingsfrist til 28. september, og påmelding skjer enten på Facebook eller til en av oss i aktivitetsgruppa, opplyser hun.

Ikke ferdig

Og selv om det er brukt en god del penger på oppussing allerede, er det mer arbeid som gjenstår. Blant annet skal lysløypa ryddes for igjen å skape uteaktivitet vinterstid, og innvendig skal kjøkkenet renoveres, taklys skiftes ut og inngang og entre skal pusses opp.

– Vi har mange planer som må utføres etter hvert og må derfor få inn mer penger. Dermed håper vi på god oppslutning om våre planlagte arrangement. I tillegg til åpen dag og pubkveld skal vi ha håndarbeid- og bakemesse 5. november, og vi har planer om å få til hobbykveld for unger og strikkekveld for damer, sier May-Britt Nilsen.