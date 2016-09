Vil ha nytt regjeringssamarbeid

VIL IKKE HA DET SLIK SOM I DAG: Fylkesleder i Troms KrFU, Nikolai Berglund Skogan, anbefaler at moderpartiet jobber for en regjering som går med på mest mulig sentrumspolitikk. – Da vil det være uaktuelt for KrF å gå inn i et regjeringssamarbeid der SV eller Frp er med, sier han. Arkivfoto.

BALSFJORD: Troms KrFU anbefaler at KrF jobber for en regjering med tyngdepunkt i sentrum av norsk politikk. Samtidig mener ungdommene i partiet at et samarbeid med SV og Frp er uaktuelt.

