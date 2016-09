Vil bygge ut Olsborg barnehage

Onsdag var kommunestyret i Målselv samlet. Rådmann Hogne Eidissen orienterte om ståa i en rekke prosjekter kommunen har gående, både små og store. Sammen med kommunalsjef Erik Myre fortalte han hvordan de har løst vedtaket om å gi alle som søker innen fristen og bor i Målselv barnehageplass. Etter jul blir det opprettet ei midlertidig avdeling på Olsborg skole, og rådmannen var tydelig på at det ikke kan bli ei permanent løsning.

– Når det gjelder barnehagelokaliteter, vil jeg i budsjettet for 2017 legge inn forslag om å ta inn prosjekteringskostnadene for ei fjerde avdeling på Olsborg, sa Eidissen.

Utredet i 2013

Med andre ord, rådmannen vil at det skal bli utredet hva det vil koste kommunen å bygge ut Olsborg barnehage.

– Blir det som vi ser det nå, må vi trå til. Vi kan ikke ha midlertidige lokaler lenger. Vi trenger mer permanente barnehagelokaler både av hensyn til de ansatte og barna, sa han.

Ei slik utredning fikk Målselv på bordet i 2013. Haldde arkitekter konkluderte med at ei ekstra avdeling for 20 barn ville gi kommunen ei investeringsutgift på omkring fem millioner kroner.

– Kan denne utredninga brukes om Målselv indeksregulerer kostnadsoverslagene, eller må avdelinga prosjekteres på nytt?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett denne utredninga. Vi skal finne den fram, se på den og finne ut om vi kan bruke den videre. Jeg vil tro at det er mye der vi kan bruke, men kanskje er det også noe vi må se på en gang til, sa han til Nye Troms i etterkant av møtet.

Bjørkeng-ombygging avlyst

Også på Bjørkeng er det midlertidige løsninger i år. I utgangspunktet skulle noen rom i dagens oppvekstsenterbygg bygges om til garderober for barnehagen, og det skulle bygges et tilbygg.

– Tilbygget på Bjørkeng viste seg, etter at vi fikk inn anbudene, å bli så dyrt at konkurransen ble avlyst. Det var et initiativ fra skolen om at de ønsket da å stoppe opp og begynne på nytt. Vi skal i løpet av uka ha et møte om midlertidige løsninger ut året inne på skolen. Så tar vi en runde til med hva vi gjøre for å få permanente løsninger, fortalte Myre i møtet.

– Også på Bjørkeng må vi se hva vi gjør på både kort og lang sikt. Vi er avhengig av velvilje fra personalet både her og på Olsborg. Vi må klare å finne løsninger, sa Eidissen.