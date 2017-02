Utvidet jakttid kan påvirke Forsvaret

Forsvarsbygg har sendt ut et brev til alle grunneiere i Blåtind angående Miljødepartementets vedtak om at elgjakta kan utvides til lillejulaften. Grunnen er at Blåtind skytefelt blir brukt av Forsvaret for å utdanne nye soldater. I brevet viser Thor Eirik Næss Bakken i Forsvarsbygg til at det er stadfestet at grunneiere i Blåtind opprettholder sin jaktrett i feltet. Dette har ført til at det har vært praktisert full stans i skarpskyting under elgjakta i Blåtind.



«Hvis man tolker Blåtindskjønnet slik det har vært praktisert fram til i dag, kan de nye nasjonale jakttidene bety at det ikke kan utøves skarpskyting i Blåtind skytefelt i perioden 25. sept.–23. des», skriver Bakken.

Tror på løsning

Han skriver videre at dette i så fall vil føre til at Forsvaret mister betydelig verdifull utdanningstid, og at han håper de nå kan komme til enighet slik at dette ikke skjer. Ett av forslagene han kommer med, er at Forsvaret innstiller all skyte- og øvingsaktivitet i skytefeltet de to første ukene av jakta og alle helgene ut oktober. Etter dette kan Forsvaret starte opp sin aktivitet igjen, i koordinasjon med elgjakta.



«Forsvarets aktivitet vil da måtte gå foran jakt i de tilfeller der dette kolliderer. Erfaringer fra andre skytefelt viser at en slik ordning kan fungere utmerket», skriver Bakken.



Et annet alternativ er at Forsvarsbygg søker fylkeskommunen om å få stoppet elgjakta fra 31. oktober på grunn av behov for utdanning. Dersom ingen av forslagene lar seg gjøre, skriver Bakken at de må anmode Forsvarsdepartementet om å få saken løst ved rettssak. Nå ber han grunneierne utpeke et utvalg som kan ha dialog med Forsvarsbygg om bruken av skytefeltet. Enn så lenge har Bakken ikke fått noe respons fra noen av grunneierne, men han har tro på at de skal komme fram til en løsning.



– Man skal ha trua. Alle er tjent med å komme fram til en løsning, sier han.