Utmarkseiendommer mangler eiere

De store utmarkseiendommene i undersøkelsen utgjør en femtedel av Norges fastland og består nesten utelukkende av utmark, det vil si uproduktiv skog, myr, høyfjell og vann. Mer enn halvparten av eiendomsteigene er ubebygd og over 90 prosent av arealet ligger lenger enn 500 meter fra bilvei, noe som gjør at næringsaktiviteten på disse arealene er begrenset til reindrift og husdyrbeite, samt utleie av jakt og fiskerettigheter. NIBIO-rapporten viser at 38 prosent av utmarkseiendommene som ble undersøkt hadde eieropplysninger i matrikkelen. 36 prosent av utmarkseiendommene manglet matrikkelnummer, det vil si at det ikke er opplysninger om hvem som eier eiendommen. Mange av eierne hadde dessuten bostedsadresse i andre kommuner.