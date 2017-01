Utfartsområdet kan bli radiodødt

Dekningskartet viser et eneste stort hull i de indre områder, der også Innset og Øvre Dividal i dag er helt uten dekning.

For Bardu sin del er det også verdt å merke seg at Langvatnet er uten dekning. Store deler av Sagvatn-området har også vært uten DAB-dekning, men i går fikk Nye Troms et oppdatert kart som viser at det nå har tilnærmet full dekning.

Altevatn og Leina, derimot, er altså i dag helt uten dekning for DAB. Petter Hox, som er sjef for radiodistribusjon i NRK, forteller imidlertid at det planlegges en sender på Innset.

– Den vil gi god dekning i nordenden av vatnet, opplyser han.

For resten av området er det imidlertid usikkerhet. Senderen som planlegges ved Innset, vil ikke gi signaler som er gode nok for å dekke rundt hele Altevatn og innover mot Leinaområdet.

Store og mye brukte utfartsområder kan dermed bli uten dekning for radio, og flere hytteeiere blir berørt. Petter Hox sier imidlertid at man må vurdere dette området nærmere og opplyser til Nye Troms at de er i gang med å se på det.

– Vi vil vurdere en sender som kan gi dekning i hele dette området, sier han til Nye Troms.

NRK distribusjon har ennå rimelig god tid til å ta en avgjørelse for utfartsområdet i Bardu. FM-nettet i Troms slukkes ikke før 13. desember i år.