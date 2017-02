Uten lørdagsavis i tre måneder

Lørdag 5. november i fjor var første dagen med ny avisombæring. Da overtok som kjent selskapet Kvikkas utleveringa av avisene fra Posten, og de fleste var forberedt på at det ikke ville løpe så knirkefritt den første uka. På noen steder skulle det vise seg at det tok flere lørdager før avisene dukket opp. Men det er neppe så mange som har samme erfaring som Bernt Johan Bergum og Bjørn Strømsnes. Med tre måneder og snart 14 manglende lørdagsaviser bak seg, er de to ellers så sindige naboene nå mektig irritert.



– Det er kanskje ikke så stor ei sak. Men for oss er det faktisk så irriterende å ikke få det man betaler for, at nok er nok. Jeg sier opp Nordlys også dersom dette ikke blir tatt tak i, sier Bernt Johan Bergum.



Han har fra før sagt opp Nationen, som han fikk i et gaveabonnement. Heller ikke den avisa kom i postkassa lørdagene, slik den skulle.

Kvikkas uteblir

En ting er at avisen uteblir. En annen er at det ikke har nyttet hverken med epost, brev eller utallige telefoner til avisenes kundeservice. Eller til Kvikkas.



– Jeg har sendt epost minst fire ganger og ringt enda flere. I tillegg har jeg sendt brev til Nordlys-redaktøren personlig og snakket med journalister der. Til ingen nytte, sier Bernt Johan.



Bjørn Strømsnes har ringt trofast til kundeservice i Nordlys hver eneste mandag for å gi beskjed om at avisa ikke dukket opp denne lørdagen heller.



– Det skjer ingenting til tross for at vi gir beskjed. Jeg har også ringt Kvikkas og opplevde å bli satt over fra den ene til den andre uten at noen kunne svare meg på hvorfor avisa ikke kom. Eller når den ville komme, sier Bjørn.



De bor begge i Furudalsveien, ei veistrekning mellom Aursfjordbotn og Josefvatn. På disse tre månedene har Strømsnes og Bergum ikke sett snurten av en eneste Kvikkas-sjåfør i området.



– Kvikkas kjører rett og slett ikke her. De kjører nede ved fjorden, men tar ikke turen opp hit. Dette gjelder derfor alle som holder lørdagsavis og bor i Furudalen, sier Bernt Johan.

Oppgitt

Til å begynne med rettet irritasjonen seg mest mot Kvikkas. Men nå mener både Bjørn og Bernt Johan at også avisene må ta del i skylda.



– Det kan jo ikke ha vært gjort nok fra Nordlys sin side for å få distribusjonen på plass her. Hadde de tatt våre klager på alvor, ville dette vært ordnet for lenge siden, sier Bernt Johan.



Å få aviser til helga er kjærkomment for mange. Bjørn forteller at han har fått tilbud om å få Lørdags-Nordlys tilsendt på mandagene, men har takket nei.



– Man skal jo få det produktet man har betalt for. Det blir ikke det samme å lese lørdagsavisa flere dager etterpå, og det er tross alt fem mil tur-retur for å kjøpe avisa på butikken, sier han oppgitt.



– Det virker rett og slett som at hverken Kvikkas eller avisene bryr seg. Ikke har vi fått noen signaler om at dette skal tas tak i, og ikke har vi fått avisa. Det nytter ikke å si fra, og man føler seg totalt oversett, sier Bernt Johan.

– Sterkt beklagelig

Administrerende direktør og sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys lover å følge opp saka.



– Vi er smertelig klar over at det er enkelte kunder som har falt mellom to stoler. Det har vært hull i systemet mellom Kvikkas og vårt kundesenter, og klagene har ikke nådd godt nok frem.



Det sier redaktør Helge Nitteberg, som samtidig bekrefter å ha fått brev via epost fra Bernt Johan Bergum. Han lover nå å ta tak i henvendelsen.



– Vi har ukentlige møter med Kvikkas, og leveransene blir stadig bedre. Det kan være ulike grunner til at abonnentene i dette tilfellet ikke har fått avisa.

Nedringt

Nitteberg forklarer at Kvikkas som leverandør ikke sender avviksmelding hvis de ikke har fått levert alle avisene. Samtidig har alle avisene i Amedia felles kundesenter, og etter at lørdagsdistribusjonen ble lagt om, har kapasiteten vært sprengt.



– De har ikke klart å ta unna alle telefonene, og folk har hatt problemer med å komme gjennom. Samtidig har ikke all informasjonen om våre abonnenter nådd frem til oss. Det er bare å beklage.



I tillegg til at kundesenteret har opplevd telefonstorm, har også redaksjonen, inkludert sjefredaktøren selv, blitt nedringt.



– Jeg setter stor pris på at folk melder fra og ikke bare gir opp. Det gjør det mulig for oss å bedre tjenesten. Dette er en fortvilet situasjon, mest for abonnentene men også for oss, sier Nitteberg.

Storpolitikk

I dag er det noen abonnenter som får lørdagsavisa på mandag, rett og slett fordi det ikke lar seg gjøre å levere lørdager. Om dette gjelder i denne saka, gjenstår å se. Nitteberg understreker at abonnentene skal bli kompensert for avisene de ikke har fått.



– Det er dessverre en villet politikk fra Samferdselsdepartementet som gjør det vanskelig å levere i distriktene og ytterkantene. Men jeg kan love at vi skal sikre at flest mulig får avisa på lørdag, slik det skal være.



Nitteberg er oppgitt på vegne av både egen avis og på vegne av alle abonnentene som ikke får det de betaler for. Men han presiserer at han ikke vil laste Kvikkas for jobben.



– Det er Samferdselsdepartementet som til syvende og sist må lastes, for de har gitt jobben til et selskap som ikke har forutsetning for å gjøre den. Så i grunnen er det samferdselsministeren som må svare for resultatet. Dette er storpolitikk, og det rammer mange enkeltabonnenter, særlig i distriktene.



Kvikkas viser på sine nettsider til at abonnenter som ikke har mottatt lørdagsavisa, må ringe avisa det gjelder. Avisene skal deretter videreformidle felles abonnementslister til Kvikkas. Nye Troms var i kontakt med en av Kvikkas-sjåførene i området, som kunne opplyse om at abonnentene ikke sto på hans liste. Sjåføren vil derfor undersøke saka nærmere.