Underskriftskampanje om løypeavgift

Høringsfristen etter at det politisk ble lagt opp til en årlig avgift på 600 kroner, er nå ute. Flere innspill har kommet. Det siste innspillet er et brev i regi av Brødrene Bakkehaug AS.



De som støtter brevet, mener at en årlig avgift på 250 kroner for bruk av løypenettet er høyt nok, og de understreker at avgiften må følge skuter, ikke person.



«Ellers vil ordningen få uforholdsmessig store kostnader for noen av brukerne, som familier med flere barn, samt næringsaktører med flere personer i arbeid», heter det i brevet.

Virker imot hensikten

Brødrene Bakkehaug er en stor aktør innenfor snøskuterbransjen i regionen og skriver i brevet at de er opptatt av at det skal legges godt til rette for lovlig bruk av snøskuter ved Altevatn.



«Bruken av løypenettet ved Altevatn relateres i stor grad til transportkjøring til og fra hytter, skiturer i fjellet, isfiske og jakt. En for høy avgift på bruk av løypenettet kan derfor virke imot sin hensikt. Dette kan medføre at færre mennesker kommer seg ut i naturen. Det kan også føre til færre besøkende knyttet til reiseliv til Altevatn, noe som på sikt kan bli negativt for handels og servicenæringen», skriver Brødrene Bakkehaug.

Regnskap

Forslaget er årskort på 250 kroner, et ukeskort på 150 og et døgnkort på 100 kroner.



Brødrene Bakkehaug mener kortet skal følge snøskuter, og at det legges opp til rullering av priser på kortene hvert år.



De mener også at det hvert år må presenteres et regnskap for ordningen, og at dette kommer til politisk behandling der alle kostnadene og inntekter forbundet med løypenettet kommer til syne.