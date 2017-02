Balsfjordordføreren beskriver fremstillinga i Nye Troms som underlig og mener avisa er med og sår et inntrykk av at innbyggerne ikke skal leve trygt fram til kommunestyremøtet.



– Det skapes inntrykk av at det kan komme noe annet i dette møtet enn det formannskapet har vedtatt. Omstillingsprosessen eller nedstyringsprosessen er en prosess vi er helt i startgropen av. I avisa fremstilles det som om at vi skal være i mål til kommunestyremøte den 22. februar. Det er et helt feilaktig bilde, sier Johansen.

Fortløpende innsparingstiltak

Hun påpeker at det som politikerne har sagt, og som rådmannen jobber ut fra, er at man skal ha styrt ned i løpet av 2017/2018.



– For å finansiere veksten i utgiftene, få lavere skattevekst og endrede rammeforutsetninger, er rådmannen bedt om fortsatt å ha fokus på omstilling i organisasjonen. Rådmannen er bedt om å fremme innsparings- og effektiviseringstiltak, herunder samordning og reduksjon i tjenestevolum i hele organisasjonen. Rådmannen har fått bestilling som betyr at det fortløpende skal legges frem forslag til innsparingstiltak for å få økonomien i balanse, forteller Johansen.



Ordføreren forteller videre at målsettingen om innsparing eller inndekning i økonomiplanen på15 millioner/25 årsverk står ved lag.



– Dette for å skape økonomisk handlingsrom for vekst og utvikling i kommunen. Der det er hensiktsmessig, gjennomføres prosentvis nedtrekk fortløpende og i tilknytning til budsjett 2018. For å oppnå et helhetlig omstillingsarbeid etableres det et omstillingsprogram for perioden 2017–2020 som ivaretas av rådmannen og der status i arbeidet rapporteres til formannskapet, forklarer Johansen.

Verner innbyggerne

Om omstillingen kommunen står overfor, mener hun denne ikke er unik.



– Alle kommuner jobber med kortsiktige og langsiktige tiltak for å holde styr på økonomien. Vi kunne på strak arm tatt inn økte inntekter i form av retaksering av eiendomsskatten, men det har vi valgt ikke å gjøre. Dette fordi vi ikke ønsker å sende regninga til innbyggerne uten å ha hatt en nøye gjennomgang av drifta i kommunen, avslutter Gunda Johansen.



«Vi kunne på strak arm tatt inn økte inntekter i form av retaksering av eiendomsskatten, men det har vi valgt ikke å gjøre. Dette fordi vi ikke ønsker å sende regninga til innbyggerne uten å ha hatt en nøye gjennomgang av drifta i kommunen» Gunda Johansen