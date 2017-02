Tine og Nortura går så det suser

SELGES SOM ALDRI FØR: Folk handler produkter fra Tine og Nortura som aldri før. Tine sitt solide overskudd i 2016 betyr samtidig at hver bonde som leverer melk til samvirket i snitt får 112 000 kroner i etterbetaling.

BALSFJORD: Tines årsresultat for 2016 viser en vekst på 1,6 prosent og et resultat på 1,6 milliarder kroner. Nortura endte med et resultat før skatt på 461 millioner, en bedring på 102 millioner fra 2015 og ny rekord.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.