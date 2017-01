Tilbakeblikk på året som var

Forsvarets nye langtidsplan, kommunereformprosessen, samferdselsproblemer, bedriftsnedleggelser og -oppstarter, kommuneøkonomi, landbruket, skoleutfordringer, mobbeproblematikk, sportsarrangementer og lørdagsavisutgiving er noen av sakene som har krevde mye spalteplass i år. For Nye Troms gir det å se det lille i det store, og det store i det lille i dekningsområdet vårt, retningslinjer i arbeidshverdagen. Det var det i 2016, og det vil det fortsette å være. Når året skal oppsummeres, er det ikke alltid like stor plass til de små, små sakene, ei heller de mellomstore. Men de er alle like viktige og betydningsfulle for lokalavisa når vi skal speile lokalsamfunnet vårt. Det tror vi også det er for leserne. Vi vil med dette ønske Nye Troms-leserne et godt nyttår og håper å kunne gi dere minst like mye leserglede og –frustrasjon i 2017 som vi gjorde i 2016.

Januar

Filmcamp gjør sin største avtale noensinne. Filmen «Black Frost» har et budsjett på 200 millioner kroner, noe som gjør den planlagte norsk-amerikanske produksjonen tidenes dyreste film innspilt i Norge. Og «Black Frost» er bare den første filmen ut i en triologi.

Natt til lørdag 17. januar blir flere asylsøkere hentet ut av mottak i Målselv og satt på et fly til Kirkenes, der de venter i en transittleir på videre uttransportering til Russland. Så mobiliserer støttespillerne deres i Målselv, som klarer å sørge for at familien Assad/Warda allikevel får realitetsbehandlet asylsøknaden sin.

Det blir funnet 40 hustufter fra før det offisielt var fast bosetting i Målselv. De blir funnet i området hvor det er planlagt et potetland på Andslimoen. Plutselig gikk spørsmålet om Målselv skulle bruke anslagsvis 77 millioner kroner på å erverve eiendommen, til et spørsmål om Målselv må skrive om historia si.

Patria vil satse på Bardufoss. Når helikoptervedlikeholdsbedriften skal videreutvikle seg i Norge, er det med utgangspunkt på Bardufoss.

Det blir jobbet for å flytte montessoriskolen på Hamnvåg til Mestervik. Det liker foreldre på Malangseidet dårlig. Skolens FAU frykter en montessoriskole i Mestervik er bakveien til sentralskole i Malangen og vil kjempe for grendeskolen sin. (16. jan)

En balsfjording (61) går inn i butikken med tomgods for 33 kroner. Han velger å trykke på Røde Kors-knappen på panteautomaten på Rema 1000 på Storsteinnes. Det gjorde han til millionær.

En mannlig turist i 60-årene fra Østerrike omkommer i ei skuterulykke hos Malangen Resort. Skuterkjøringa viste seg å ha vært uten lovlig kjøretillatelse for turistdestinasjonen.

Kongekrabben skaper bekymring etter at en reketråler fikk en 3,4 kilos kongekrabbe i nettet i Balsfjorden.

Den aller siste organiserte ungdomsklubben på innlandet blir stengt. Det blir kroken på døra for Smash i Bardu, og årsaken er at svært få barduungdommer benytter seg av tilbudet.

Mens pizzakjeden Pizzabakeren bidrar til pizzakrig på Bardufoss, får Setermoen et nytt matsted. Biffhuset satser på kortreist mat, med både fisk og rype fra Altevatn.

I en årrekke har ulovlig oppsatte gjeterhytter ved Leina skapt hodebry i Bardu. Nå får svensksamene likevel grønt lys for hyttene, etter at Landbruksdirektoratet opphever avslaget.

73 år gamle Øystein Figenschau fra Bardu er akkurat ferdig med en bachelorgrad i statsvitenskap. Men han føler seg ikke ferdigutdanna av den grunn.

Februar

– Balsfjord har vært vertskommune for flyktninger i et knapt år når Nye Troms forteller historia om den somaliske flyktningen Nasteho Aden Jama. Hun lærer seg norsk ved å ta lappen, og boka «Veien til førerkortet» har blitt hennes vei til integrering i Balsfjord.

Bomstasjon blir vurdert i Nordkjosbotn.

Snarrådige ansatte i hjemmetjenesten gjør at ei eldre kvinne blir berget ut av et brennende hus på Storsteinnes.

Storsteinnes blir kommunesenter om Storfjord og Balsfjord slår seg sammen. Men det til tross stemmer kommunestyre mot å slå kommunen sammen med naboen i nord.

Utdanningsforbundet i Bardu slår alarm om omfattende skolekutt i Bardu. Over åtte lærerstillinger skal bort fra 1. august, og fire av disse tas ved Setermoen skole. Utdanningsforbundet mener konsekvensene blir dramatiske.

Hans Helge Høyland driver sauehold i Salangsdalen. I februar blir hans lammekjøtt kåret til å ha den aller beste kvaliteten i landet av Nortura. Bonden gir godt beite æren for det.

Bardu ønsker å lande dronebase i kommunen. En ekstern aktør er nå på banen med mål om å etablere en slik base her. – Aktøren ønsker å utrede flyplass, testløype, identifisere kommersielle og forskningsrelaterte prosjekter, forteller næringssjef i Bardu, Lennart Kvernmo.

En undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet forteller at Bardu har den laveste andelen røykere i Troms.

Folk på Karlstad frykter tragedie om det ikke blir gjort noe med gangfeltet over fylkesvei 855 i Karlstad sentrum. En skoleelev blir nesten påkjørt av en bil som tar ei forbikjøring, mens han krysser veien. Foreldre krever gangfeltet flyttet.

Tre soldater blir skadd i en kollisjon mellom et sivilt vogntog og tre militære lastebiler på fylkesvei 87 i ved Nergård i Øverbygd.

Målselv og Bardu åpner for å løse trafikkutfordringene på innlandet ved bruk av bompenger. Det vil koste minst 2,5 milliarder å oppgradere E6 fra Heia til Brandvoll, og ordførerne avviser ikke bruk av bompenger.

Rødt varsellys for målselvlaksen! Forskerne har kategorisert 125 ville laksebestander med hensyn til genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks. Målselvlaksen er en av stammene som får karakteren svært dårlig.

Mars

Målselv historielag med nestleder Elsa Nymo i spissen går i bresjen for å hedre den avdøde operastjerna Aase Nordmo Løvberg i hjembygda. Det vil de gjøre ved å få Løvberg på sokkel ved Fossmotunet.

Målselv skal gi alle søkerne barnehageplass. Det må kommunen fem millioner kroner ekstra for, og det bare for høsten 2016.

Det tidligere Nato-lageret på Øvre Rossvoll i Målselv skal tvangselges for 8,5 millioner kroner. Tre aktører er med i budrunden, og det er utstyrsprodusenten fra Finnsnes, Refa, som trekker det lengste strået.

Påska 2016 byr på rekorder. Hele 1301 isfiskere valfartet skjærtorsdag til isfiske i Rostadalen. Den tidligere rekorden blir ikke bare slått, den blir nesten doblet. Også i Målselv fjellandsby meldes det om rekordstort besøk.

Elens kafe ser dagens lys i Øverbygd.

Omorganisering og nedbemanning er en pågående prosess i Bardu. Hovedverneombud Toril Dybdal advarer kommuneledelsen mot konsekvensene. – Ledelsen er så fraværende ute i tjenestene de skjønner ikke hva som skjer, sier hun.

Bardu alpinklubb vil redde Steilia og overta drifta av slalåmbakken i Bardu.

Sparebanken Nord-Norge offentliggjør at de i juni vil stenge lokalkontoret i Bardu. Dermed blir det slutt på ei sammenhengende bankhistorie som ble startet i 1899.

Folket i Salangsdalen danner et spleiselag for fiberutbygging. Innbyggerne binder seg til å bidra med 7500 kroner hver som egenandel for at kommunen skal kunne få tilskudd til fiberutbygging i dalen.

Ingunn Sandnes ble kreftsyk for første gang for 18 år sida. Siden har hun blitt operert fire ganger for tre ulike kreftformer. Men hun har ikke mistet livskrafta og er i full jobb. – Min sykdom skal ikke få hindre meg, sier hun til Nye Troms.

Det er en kjent sak at fylkesveinettet i Troms er slitt. Når forslaget til ny nasjonal transportplan til 2030 blir lagt fram, er det uten oppgradering av stamveien E6 i Balsfjord, Målselv og Bardu. – Dette er krise for Troms, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Politiet klager på forvirrende skuterdispensasjoner i Balsfjord kommune. De mener kommunen gir dispensasjoner de ikke burde gitt.

Hans-Erik og Kjellaug Myrseth ga økologisk landbruk et forsøk ved Fjellfroskvatnet i ti år. Det ble vanskelig økonomisk. De ni neste årene satset de på miljøvennlig, kortreist kjøttproduksjon. Med større suksess.

April

Bardu og Målselv forhandler om mulige kommunesammenslåinger sammen og på hver sin kant. I april blir de første, uforpliktende avtalene undertegnet. Den ene partitoppen etter den andre i disse to kommunene uttrykker sin misnøye over hele reformprosessen og signaliserer at de er mot den.

Programmet «Jeg mot deg» knuser fordommer mot psykisk helseproblemer. En av de medvirkende er Fredrik Stangnes fra Bardufoss. Han oppfordrer menn til å være mer åpne.

Forsvarskampen er for alvor i gang, til tross for at regjeringas forslag til ny langtidsplan for Forsvaret er forsinket. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å på sikt bruke to prosent av brutto nasjonalbudsjett til Forsvaret.

Gråbein er på besøk i Målselv. En familie i Kirkesdalen blir vekket av en ulv som er på sauejakt på rådstunet sitt.

En forvirret og truende mann trengte seg inn i Seterveien barnehage på Setermoen og forsøker å få tak i et barn. Mannen, som var asylsøker, ble pågrepet etter et basketak. Rådmann Hege Walør Fagertun sier hendelsen var svært dramatisk og fullroser de ansatte for måten de håndterte hendelsen på.

Det er et generasjonsskifte i Bardu-landbruket. Minst tre unge familier overtar og satser på familiegården på kort tid.

Det oppstår et rettslig strid i etterkant av at direktøren på Viken senter blir bedt om å gå av. Styret blir avsatt, interimsstyret innsatt og direktørjakta utsatt.

I 40 år har Johnny Jensen og Torleif Olsborg kjempet for bedre vei mellom Storsteinnes og Aursfjord. Igjen er fylkesveien et gjørmehav.

Balsfjord kommune går inn for å kjøpe Kuben til fem millioner kroner.

Den nye barnehagen på Storsteinnes, Moan barnehage, blir offisielt åpnet.

Balsfjord vil gi fra seg MK «Terje» og Ishavsmasta. Det vekker reaksjoner, og motstanderne mener kommunen ikke kan gi bort viktig kulturhistorie.

Mai

En bileier på Olsborg fikk smertelig erfare at det kan være lurt å huske å dra opp håndbrekkspaken. Mens eieren hengte klær opp til tørk, startet bilen å rulle. Ferden ender i elva.

Staten viser fram regnskapet for hva de brukte på de tre midlertidige akuttmottakene i Målselv fra oktober 2015 til mars 2016. Prislappen ble på 19 millioner kroner.

Fylkesmannen er på jakt etter nye lokaler i Midt-Troms og kan forsvinne fra Målselv.

Det brenner i en av Aleris Nymogårdens institusjonsboliger. Brannen er påsatt.

Bardu og Målselv slår seg sammen. I alle fall som et vannrike. Planen som ble lagt for 30 år siden blir realisert og binder Bardu og Målselvs gjensidige behov for vannforsyning sammen.

Det blir klart at Reistadløpet blir tatt inn i verdenscupen for langlangrennsløp.

Sofie Sollid Gjertsen (12) fra Bardu har tegnet den ett av to bidra fra Nord-Norge til prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken i Oslo.

Kommunereformen er et hett tema i Målselv og Bardu, og rådene spriker I folkeavstemninga i slutten av mai måned siker folket i både Bardu og Målselv nei til sammenslåing.

Beboerne i de nye omsorgsboligene på Mestervik reagerer på det høye gjerdet.

Balsfjordregnskapet viser at kommunen gikk med overskudd på ti millioner kroner.

Jordbruksoppgjøret kommer i havn, og det med en utsettelse til 2034 på kravet om løsdrift. Det har balsfjordbønder hatt en vesentlig finger med i spillet for å få igjennom.

Nominasjonene til Nordnorsk revyfestival offentliggjøres. Malangsrevyen blir nominert med intet mindre enn ti av de 70 numrene.

Juni

Skatteetaten foreslår å halvere antallet skattekontorer i Norge. Om forslaget blir godkjent av regjeringa, er det kroken på døra for kontoret og ni tilhørende kompetansearbeidsplasser på Bardufoss.

Et føll blir født ved keisersnitt etter at mora blir syk på Senja videregående skole. Føllet blir flyttet til Nordnorsk hestesenter, hvor Mirakel overlever etter at en rekke medhjelpere våker over føllet på dugnad.

En ung mann fra Hamarøy omkommer i en møtekollisjon på E6 i Takelvdalen i Målselv.

Forsvarsministeren legger fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret. Den tegner et mørkt bilde for Forsvaret i Troms. Indre Troms, som var vinneren i forsvarskampen for fire år siden, ser ut til å bli den store taperen.

Villmarksmessa på Setermoen i Bardu knuser sin forrige besøksrekord. 12 500 personer var innom messa i kommunen med 4000 innbyggere.

Mobakken hoppbakke går over i historien. Tromsø hoppklubb starter arbeidet med å demontere plastelementene i hoppbakken.

Kommunestyrene tar sitt endelige standpunkt om kommunereformen. Både Målselv og Bardu sier ja til å forbli alene.

Artilleribataljonen på Setermoen før sin første kvinnelige sjef når oberstløytnant Randi Åste Huse trer inn i stillinga.

Den tidligere politimannen Helge Horne ber Fylkesmannen ta seg av Storsteinnes skoles mobbeproblem. Han har over tid samlet dokumentasjon på det han mener er et gedigent mobbeproblem ved skolen.

Den nye idrettshallen til Storsteinnes idrettslag har blitt gjeldfri på rekordtid. Takket være momskompensasjonen på 3,3 millioner kroner er hallen nedbetalt etter bare tre og et halvt år.

De tre tidligere drapssiktede i Vålnes-saken krever erstatning. Per Vålnes ble meldt savnet 1. desember 2011, og selv om politiet mener han ble utsatt for drap, er han ikke blitt funnet.

Balsfjord jobber for å få et internasjonalt datasenter til kommunen. De er inspirert av Facebooks gigantiske datasenter i Luleå.

Juli

Ei helsesøster sier opp i protest i Målselv kommune. Gjentatte ganger har den ansatte tatt opp mobbeproblematikken i kommunen, men uten å føle at det nås frem. Helsesøstra mener kommunen har et ledelsesproblem som forsterker mobbeproblematikken. Rådmann Hogne Eidissen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

Eiendomsutvikler Thorbjørn Nymo planlegger nytt kjøpesenter på Bardufoss. En intensjonsavtale med Coop om overtakelse av 2. etasjen på Domus-bygget er inngått, og han håer å få på plass omkring ti butikker i bygget. Først skal et utviklingsprosjekt utarbeides.

Svein Kyrre Ludviksen fra Bardufoss er endelig ferdig med å pusle bildet «Nattverden». Han brukte tre år og 13 400 brikker på det fem kvadratmeter store veggbildet.

Det er et eventyrlig fiske i Målselva. En av de som nyter det, er selveste kong Harald. For første gang er den ivrige laksefiskeren her, og han får flere storfisker.

Mersina Nyheim etterlyser barduvenner for bosatte flyktninger. Selv jobber hun i flyktningetjenesten i Bardu og har en ballast som flyktning. Nå ser hun at mange flyktninger sliter med å bli en del av det norske fellesskapet, og det mener hun sine sambygdinger kan gjøre noe med.

LS er like rundt hjørnet. Bardudølen Stian Fagertun skal stille til start med samme børse som Ingvald Thune brukte i 1905.

20 år gamle Thomas Vangen fra Bardu omkommer av skadene han pådro seg da bilen han satt i kjørte av veien på Setermoen.

Det blir gitt tillatelse til bjørnejakt i Øvre Bardu etter at flere sauer blir funnet slått i hjel av rovdyret. Men jakta blir resultatløs.

Element Nords regnskap for 2014 er klart. Bedriften som så sent som i 2012 gikk med millionunderskudd, har gjort helomvending. Nå er overskuddet på ti millioner kroner.

Det renger mye 27. juli. Så mye at det går et stort jordras over E6 mellom Ruud og Øvergård i Balsfjord. Ingen blir skadet, men veien blir stengt ei god stund.

Balsfjord tar seg ikke råd til å gruse den kommunale veien i Strupen. Det syns Jarle Trulsen fint lite om og gruser veien på eget initiativ og regning.

Bloggen «Fjellfinn» tar av og gjør at Morten Wøhni Helberg er Norges fjerde mest leste mannlige blogger.

August

Mens forsvarskampen pågår for fullt i Troms, varsler stortingsrepresentant fra Troms og Høyres forsvarspolitiske talsperson, Regina Alexandrova, at hun velger studier foran LTP-arbeidet i Stortingets forsvarskomité.

Bardu får endelig på plass sin egen sogneprest når Audhild Kaarstad tar med seg presteektemannen og flytter til innlandskommunen.

Det er en forbløffende vekst i Bardu-skogen. Norsk institutt for bioøkonomi gjennomfører skogregistrering i Indre Troms. I Bardu har ingeniørene funnet grantrær på over 30 meters høyde. Det hadde de ikke ventet å finne så langt nord.

Sponga barnehage blir historie. Det samme blir Barnas hus. De blir erstattet av den nyåpnede storbarnehagen på Setermoen.

Sauene til Kim-Stian Nordgård fra Sagelvvatn tar seg en langtur. Ei tikke og tre lam krysser kommunegrensa og vandrer milevis til Elverum gård i Målselv. Noe som betyr at kvartetten har måttet krysse både fjell og Målselva på sin ferd.

Saga visefestival er utsolgt allerede ei uke før den starter.

Sauebønder i Malangen anmelder Malangen Resort etter at sauer blir funnet drept. Bøndene mener det er hundene til turistdestinasjonen som har tatt livet av sauene. Malangen Resort mener det ikke stemmer.

Det er byggestart for kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi i Finnmark. Olje- og energiminister Tord Lien tar det første spadetaket.

Landsskytterstevnet går av stabelen i Øverbygd. Ei uoffisiell prinsesse ser dagens lys under konkurransen. Den lille, nyfødte jenta i familien Klefsås/Olsen, som deltok på LS, kom som et skudd i Tamokdalen.

Et tverrpolitisk Troms stiller seg bak «Tromsdokumentet», fylket og forsvarskommunens tilsvar til LTP. Også LO flagger sin støtte til «Tromsdokumentet».

Alle skal få barnehageplass i Målselv. Men Sandra Sørelvmo Johansen føler seg lurt når dattera på 18 måneder ikke får plass, og kommunen sier de ikke har mottatt søknaden hennes. Saken snur brått etter at den får medieoppmerksomhet.

Det blir observert bjørn ved Storhaugen i Målselv. Men damene som møter på den langs veien, opplevde bjørnens lusking som ufarlig.

September

Viken senter feirer 10-årsdagen sin.

Makeup-artist Hildegunn Strømseng har fått drømmejobb i London. Der jobber hun i en filmindustri i et yrke som ikke vokser på trær.

Rypa kan bli fredet allerede før jul flere steder i Indre Troms. Knapt to uker ut i jakta tegner det seg et bilde om at det blir et særdeles magert rypeår. I Bardu blir den fredet tidlig i desember.

Rådmannen i Bardu, Hege Walør Fagertun, har fått seg jobb på Svalbard og sier opp jobben i Bardu kommune.

Fylkesmannen legger fram sitt forslag til nytt kommunekart i Troms. Balsfjord, Bardu og Målselv er alle kommuner han mener klarer seg alene i den nærmeste framtida.

Det er akutt hybelmangel for elever ved Nordkjosbotn videregående skole. Vinjar Wilhelmsen (17) fra Alta løser det foreløpig med å bo i campingvogn.

Skoleansatte på Storsteinnes skole med hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund, Ketil Stokkan, i spissen, mener ordføreren trakasserer dem gjennom uttalelser om dårlig lærekultur. Ordfører Gunda Johansen beklager.

Rådmannen foreslår å legge ned ungdoms- og mellomtrinnet på Laksvatn skole. De ansatte er forbauset og sinte over forslaget.

Troms Høyre har i lang tid gått ut mot moderpartiet etter at forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret ble lagt fram. Målselv Høyre går et skritt lenger og ønsker ikke at stortingspolitikeren fra Bardu skal bli gjenvalgt ved neste valg.

Beboerne i Dividalen er fortvilt over veistandarden. På to og en halv sommermåneder har de til sammen hatt 28 punkteringer på fylkesveien.

Spar Heggmo i Heggelia har opplevd en eventyrlig vekst etter at den nye butikken åpnet. Fra 2014 til 2015 ble omsetninga økt med nærmere 35 millioner kroner. Det fikk de pris for, da Spar-kjeden kåret dem til Årets kremmerbutikk.

Ungdommens kulturpris i Målselv blir tildelt Oskar Rasmussen, mens Karianne Asphaug blir gitt Ungdommens kulturpris.

Oktober

Bardukvinna Line Mari Kristiansen gir ut debutalbumet «21 days», som er spilt inn i Abby Road studio i London.

Rådmannens anbefaling for barduskolen er klar. Rådmannen vil bygge to nye skoler på Setermoen for over 320 millioner kroner. Noe som er like dyrt som å renovere dagens skoler. Og 100 millioner kroner dyrere enn Framtidstun-forslaget.

Politimesteren i Troms legger fram sitt forslag til nytt polititjenestekart. Bardu og Balsfjord får lensmannskontorer i en planlagt Midt-Troms-region med 13 kommuner. Ordførerne syns regionen blir for stor.

Polar Park utvider og gir plass til ett av Norges tre besøkssenter for rovdyr.

Ingen høst uten kommunebudsjett kutt. I Målselv må det kuttes seks millioner kroner, mens Balsfjord og Bardu hver må ned 15.

Barnehagen i Hamnvåg foreslås nedlagt. Det ber foreldre politikerne ikke gå med på.

Nordkjosbotn-elever gjør en kjempeinnsats under årets tv-aksjon. De samler inn 40 000 kroner til Røde Kors.

Elin og Ronald Norheim våger der andre veger. Bondeparet på østsida av Balsfjorden er nå i gang med den tredje store fjøsutbygginga på 20 år.

Dansegruppa Kartellet kroner et suksessfullt år med å bli kritikernes favoritter. De blir tildelt den høythengende Dansekritikerprisen for forestillinga «DoPPler».

Holmen betong doblet omsetninga fra 2013 til 2015. Det gjør at de har behov for å utvide. Derfor skal Karlstad-bedriften investere for mellom 20 til 25 millioner kroner i nye produksjonslokaler.

Det er usikkerhet om hovedbasen for helikopter består på Bardufoss. Britene er derimot helt sikre på at de vil vintertrene her. De åpner sine helt nye bygg og er klar for 25 nye år her.

Sykehjemmet på Andslimoen i Målselv skal bygges av Nor-Team. Det klager Storegga Entreprenør, som også la inn anbud på byggeprosjektet, til Kofa.

November

Rådmannen legger fram sitt forslag til bardubudsjett. Hun vil legge ned mellomtrinnene på skolene i Øvre og Nedre Bardu.

Lillian Andersen blir tildelt ungdommens motivasjonspris i Bardu.

Steilia er første alpinklubb i nord som åpnes for sesongen.

Barduordfører Toralf Heimdal er lite begeistret for den vedtatte langtidsplanen. Han mener at mandatet for landmaktsutredninga er et høyrisikoprosjekt.

Fylkesmannen er ferdig med tilsynet ved Storsteinnes skole etter Helge Hornes varslesak. Etaten avdekket flere lovbrudd og klanderverdige forhold. Varsleren er glad for gjennomgangen. – Det kommer noe godt ut av dette, sier han.

Etter flere søknadsrunder blir det endelig ansatt ny rektor på Storsteinnes skole. Dagens rektor på Malangseide skole, Yvonne Jakobsen, ansettes.

Misvær-osten, som blir produsert hos Tine på Storsteinnes, får internasjonal heder.

Sand skole feirer 70-årsjubileum.

Nye Troms opplever store problemer etter at den nye lørdagsavisombæreren tilsatt av Samferdselsdepartementet, Kvikkas, overtar oppgaven Posten har tatt seg av. Det gjør at lørdagsavisa blir byttet ut med fredagsavis.

Stortinget vedtar den nye langtidsplanen for Forsvaret. Med det blir hovedbasen for helikopter historie, og 339 skvadron skal flyttes til Rygge. Høyre-leder i Måls-

elv, Edgar Andersen, frykter det betyr at 100 stillinger ryker.

Bildedeling av nakne elever gjør at Bardufoss ungdomsskole iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse.

En militærøvelse i Indre Troms blir overvåket av fremmede droner. Men Forsvaret vet ikke hvem det er som følger med på aktiviteten dere.

Desember

Hans Jan Kjoshaug gir seg med fjøsdrift etter 35 år som bonde i Sørkjos i Balsfjord. – Det har vært en tung høst å venne seg til tanken på at det er over, sier han.

Fylkeskommunen deler ut frivillighetsprisen til Balsfjord og omegn turlag.

Balsfjord maskin og servicetjeneste AS kåres til Årets gassellebedrift i Troms av Dagens Næringsliv.

Balsfjord flytter landbrukskontoeret tilbake til rådhuset. Og det interkommunale samarbeidet med Tromsø kan opphøre.

En sølværa er snart over. Målselv sølvsmie skal legge ned etter nesten 35 års hovedprodusent for sølvet til Bardu- og Målselvbunaden.

Eiendomsskatten er i vekst i Målselv. Etter at eiendommene har blitt retaksert, blir kommunens inntekter på eiendomsskatt på boliger og fritidshus nesten doblet. Det kan bety dobbel regning også for innbyggere.