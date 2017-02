Tidenes største kommunestyremøte i Bardu

Møtet markerte starten på et felles arbeid med en strategisk næringsplan på overordnet, regionalt nivå. I tillegg til politikere deltok blant annet rådmennene i alle kommunene, næringssjefer, regionalt ungdomsråd og representanter fra Forsvaret.



– Dette er en historisk dag. Så vidt jeg vet, er dette første gang alle de åtte kommunestyrene i Midt-Troms er samlet på en gang. Det blir et spesielt kommunestyremøte uten opprop og voteringer, men applaus er tillatt, sa regionrådsleder og Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen da møtet startet i auditoriet i bygning «Molund» i Setermoen leir.



Kommunene i Midt-Troms er med i regjeringas utviklingsprogram for byregioner, det såkalte Byregionprogrammet. Formålet med programmet er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland, og å styrke den regionale veksten. På landsbasis er 37 byregioner med til sammen 213 kommuner i gang med fase 2 av Byregionprogrammet.

Tre satsningsområder

Kommunene i Midt-Troms har utpekt tre viktige næringsområder som de skal samarbeide om å utvikle. Det er sjømat, Forsvaret og reiseliv. Dette er næringer som er fundamentet for sysselsetting, verdiskapning og bosetting i hele regionen. Et av målene med byregion Midt-Troms er å skape en sterkere regional identitet.



– Midt-Troms må samlet danne motvekt til de større byene nord og sør i fylket, og målet er at regionen skal stå mer samlet, fortalte regionrådsleder Sivertsen.



Han trakk spesielt fram at det er på tide at regionen tar grep for å holde på ungdommen og sørge for at flere får muligheten til å ta de utdanningene som Midt-Troms har bruk for i framtida. Ifølge Geir-Inge Sivertsen er det en god nyhet at det er stort potensial for vekst i næringslivet i regionen. Samtidig er det en dårlig nyhet at den demografiske utviklinga tilsier at det blir færre unge i de åtte kommunene, og at faren for at velutdannet arbeidskraft forlater regionen, er stor.



– Det er en kombinasjon som ikke gir bærekraft. Det vil ikke være menneskelige ressurser nok til å ta ut vekstpotensialet som finnes i regionen, og som vil være grunnlag for sysselsetting. Vi som folkevalgte må legge strategier for hvordan vi skal tiltrekke oss den arbeidskrafta vi trenger i framtida.



Han la til at det til syvende og sist handler om regionens attraktivitet. Og om hvordan den kan lykkes med å tiltrekke seg de kloke hodene, de sterke hendene og de varme hendene i framtidas arbeidsmarked.

Forsvaret sentralt

Det var selvfølgelig ikke tilfeldig at det store kommunestyremøtet fant sted i Setermoen leir, som har ei historie som går tilbake til 1898 og hvor det er investert 2,5 milliarder kroner i eiendom, bygg og anlegg siden 2004. Forsvaret får en sentral plass i den strategiske næringsplanen til Midt-Troms. Oberst Knut Fredheim fra Hærstaben og oberst Helge M. Rasmussen fra 139 luftving informerte deltakerne om Forsvarets funksjon og rolle i Nord-Norge generelt og Midt-Troms spesielt.



– Med historikken, garnisonene og øvingsområdene vi har her, tviler jeg på at vi vil få noen store endringer i Hærens tilstedeværelse. Vi vil få en modernisert hær med tilstedeværelse i nord, sa oberst Fredheim med henvisning til den pågående landmaktutredninga. Han er for øvrig sjef i stabsavdelinga i Hærstaben på Bardufoss.



Luftvingsjef Helge M. Rasmussen kom på sin side blant annet inn på utfordringene med å innfase de nye NH90-helikoptrene. Ifølge obersten er NH90 et fantastisk flott helikopter, men det er betydelig dyrere å drifte enn de gamle helikoptrene. På en Bell 412 klarer en tekniker å produsere mellom 75 og 100 flytimer i året. På en NH90 klarer et teknikerårsverk bare å produsere 20 flytimer fordi det er et mye mer avansert system enn de 30 år gamle Bell 412-helikoptrene.



– Med 50 teknikere, som vi får lov til å være om noen år, blir det bare 1000 flytimer på NH90 i året. Mens en NH90-skvadron trenger 2000 flytimer. Med to NH90-skvadroner må vi med andre ord ha 4000 flytimer totalt i året, og da trenger vi fryktelig mange flere teknikere. Det har vi ikke penger til, og da blir det heller ikke noe særlig produksjon på NH90. Det er der problemene ligger, fortalte Rasmussen.

Gruppearbeid

På kommunestyremøtet fikk politikerne også et eksternt innspill til arbeidet med regional næringsplan. Det kom fra daglig leder Svein Vangen i Listerrådet i Vest-Agder. Han representerer en region som har mange likhetstrekk med Midt-Troms, blant annet folketallet. Deretter arbeidet de folkevalgte i grupper som så på styrker, svakheter, muligheter og trusler i Midt-Troms.



Styringsgruppa i Byregionprogrammet i Midt-Troms består av Geir-Inge Sivertsen, Dyrøy-ordfører Marit Alvig Espenes og Målselv-ordfører Nils Foshaug. De tar med seg innspillene som kom fram i går i det videre arbeidet med den regionale næringsplanen.