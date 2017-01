Tar i bruk nye viltvarslere

De siste årene har det stått såkalte elgskremmere på fylkesvei 855 ved Karlstad og på E6 i Salangsdalen. De har blinket mot skogen til skogens konge. Det for å unngå at de skulle gå videre og krysse bilveien. Nå prøver Statens vegvesen en ny måte å forhindre viltulykker på. Også dette prosjektet byr på blinkende lys. Denne gang er det bilistene det skal blinkes til.



– Folk har kanskje lurt på hva masta som er kommet opp på E6 ved Olsborgbrua er. I øverste del av masta skal det installeres et lysanlegg for gule blinkelys. Under skal dem skal det komme et skilt som varsler at lysblinking betyr at det er mye vilt i området, forklarer prosjektleder i Statens vegvesen, Henrik Wildenschild.



Systemet skal kobles til og tas i bruk på onsdag.

En av fire

Varslingsystemet er laget slik at når viltnemnda får melding eller observerer at det er mye vilttrafikk i området fra Olsborg og fire kilometer nordover i Takelvdalen, skal bilistene varsles om det. Gjennom dataoppdateringer vil det gule lyset blinke for å gi denne beskjeden til bilistene.



– Vi og viltnemnda skal kunne ringe inn til systemet og melde ifra om at det er mye dyr i området. Hvert viltvarsel har en varighet på maksimalt 48 timer, og er det fortsatt mye dyr i ferdsel skal man ringe det inn på ny, forklarer han.



Disse viltvarslerne skal tas i bruk fire teststeder i Nord-Norge. Det andre stedet i Troms er på fylkesvei 86 ved Finnfjordbotn. I tillegg skal to områder i hver sin retning fra Tjeldsund bru få slike viltvarslere. Plassene som er valgt ut, er områder som siden 2010 har vært utsatt for elgpåkjørsler.



– Dette er et prøveprosjekt, og vi er spent på resultatet. Grunnen til at disse områdene er valgt, er at de er de områdene som på et begrenset område på noen få kilometre har hatt flest viltpåkjørsler de siste årene, forteller han.

Ingen garanti

Prosjektet har fått navnet interaktive viltvarslere. Prosjektlederen minner allerede før de er satt opp at det kan være elgfare selv uten at det blinkende viltvarselet er aktivert.



– Selv om det ikke er gult lys, betyr det ikke at elgfaren ikke er der. Bilister må fortsatt kjøre forsiktig og være oppmerksomme på dyr, sier han.



Når det gjelder viltvarslerne på Karlstad, møtte Vegvesenet på ei utfordring i fjor. De oppdaget at under 20 prosent av dem fortsatt virket etter en solløs vinter. De øvrige av elgskremmerne som er drevet av solcelleenergi, var tom for strøm eller hadde gått i sparemodus. Nå har de fått nye batterier, og neste uke skal Vegvesenet sjekke hvordan de nå fungerer.



– Kravet for at vi skal gå videre med disse, er at minst 85 prosent av elgskremmerne fortsatt virker etter den solløse delen av vinteren, forteller han.

Dette er teststrekningene: