Tar grep for å beholde lufthavna

– At Lenvik engasjerer seg i det er helt naturlig, Bardufoss lufthavn er vår flyplass også, sier Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen.

I november vedtok Lenvik kommunestyre at de skal arbeide for større sivil aktivitet ved Bardufoss lufthavn. Grunnen til deres bekymring for flyplassen er ikke bare usikkerheten rundt Forsvarets fremtid i indre Troms, men også at Norwegian har kuttet vinterruta med tre avganger i uka. I sin uttalelse skriver de at dette kan oppfattes som en start på ei gradvis nedbygging av lufthavna, noe de ikke kan akseptere. De ser at dette kan skape store utfordringer innenfor turisme, sjømatnæringa og annen næringslivsaktivitet i området. Sivertsen er glad for at kommunestyret ønsker å jobbe for lufthavnas framtid.

– Vi ønsker oss flere flyvninger, flere ruter og flere selskap; rett og slett større aktivitet over Bardufoss, sier han.

For hele regionen

Han viser til at sjømatnæringa og turistnæringa i regionen har hatt en betydelig vekst, og at alt tyder på at denne veksten vil fortsette. Dette forutsetter at logistikken er i orden. Sivertsen mener det vil bli for tungvint med Tromsø som nav for turistene, spesielt når det er dårlig korrespondering med hurtigbåter.

– Da mener vi Bardufoss er en sentralt beliggende flyplass med tanke på å betjene markedet. I sum handler det om regionens attraktivitet og mulighet for vekst, sier Sivertsen.

ØNSKER MER AKTIVITET: Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen ønsker mer lufttrafikk over Bardufoss lufthavn. (Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Nå skal kommunestyret i Lenvik jobbe for å få til en større sivil aktivitet på flyplassen, og da må de blant annet argumentere overfor flyselskapene og myndighetene at flyplassen er viktig for hele regionen. Ordføreren mener at Norwegians reduksjon i vinter-

ruta slår fast at trafikken over Bardufoss i alt for ensidig grad er knyttet opp mot Forsvarets behov. Dette fører til at man mister fleksibiliteten i flyvninger til og fra Bardufoss for både næringsliv og fritidsreisende.

– Hvis man ser en reduksjon i Forsvarets aktivitet parallelt med dette, så gir det ei tilleggsbekymring, sier Sivertsen.

Han viser til Forsvarsdepartementets Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsplanperioden 2017- 2020 som ble lagt fram tirsdag denne uka. Sivertsen er ikke overrasket over at 339 skvadron skal lokaliseres til Rygge og at nedleggelse av 139 luftving på Bardufoss skal forberedes. Han mener utfallet er blitt verre enn utgangspunktet etter forliket med Arbeiderpartiet. Sivertsen forklarer at han som leder av regionrådet skal gjøre det han kan for å sørge for at dette ikke skjer. På nyåret skal han diskutere strategi sammen med kommunene som jobbet med Tromsdokumentet.

– Dette er en uakseptabel situasjon, vi kommer til å gjøre alt vi kan for å sørge for at det ikke skjer. Vi har grunn til å frykte at her har man nærmest iverksatt utfasing av helikoptrene lenge før faktorene er på plass, og det kan ikke være akseptabelt, slår han fast.