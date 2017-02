Takknemlig for at hestene overlevde

GLAD HESTENE HAR DET BRA: Catrine Norvik er glad for at hestene Vårgod, Kari og Zimba var ute da stallplassen brant ned til grunnen natt til tirsdag. – Foruten at de reagerte på en skarp lyd mens det brant, har de tatt dramaet helt med ro, forteller eieren. Foto: Kari Anne Skoglund